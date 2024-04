La rivalidad de Norris vs. ‘Checo’: De sonar como su reemplazo en Red Bull al comentario de los ‘dos Pérez’

“Bye, Lando!”: El piloto de McLaren Lando Norris subió al podio en el segundo lugar del Gran Premio de China 2024, pero en el festejo con vino espumoso se quedó solo mientras los Red Bull (Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez) aparentemente lo ignoraron y se limitaron a celebrar entre ellos su primero y tercer lugar.

Norris le ha roto los trofeos a Max Verstappen en ese ritual, pero el gesto de los Red Bull de darle la espalda fue visto por algunos aficionados de la Fórmula 1 como una pequeña revancha por los comentarios que el británico de 24 años ha dicho sobre el piloto tapatío... aunque todo es mera especulación.

La carrera en Shanghái ‘estuvo en chino’ entre el nuevo formato sprint, el regreso a una pista donde no se corría desde 2019, las peleas entre los Ferrari y los safety car a los que ‘Checo’ culpó por no llegar al P2 del podio, pero el pleito también sonó fuera de la pista.

Además de Helmut Marko, que va de las críticas a los halagos con ‘Checo’, Norris es otro de los principales críticos del tapatío e hizo otro comentario sobre el desempeño de los pilotos de Red Bull.

El podio del Gran Premio de China 2024 fue: Verstappen, Norris y Pérez. (ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)

¿Qué dijo Lando Norris sobre ‘Checo’ Pérez en el GP de China?

Después de la clasificación del sábado en China, Norris comentó a los medios que Red Bull parece inalcanzable, Verstappen no comete errores, lo cual ha hecho una situación frustrante y aburrida:

“Las únicas carreras emocionantes han sido en las que no ha estado Max. Si ves que el mismo piloto gana siempre sin luchar, entonces por supuesto que empieza a ser aburrido y eso es obvio”.

También sacó a colación al mexicano: “Tienes a uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, en uno de los coches más dominantes y es una combinación mortal. Si Max no estuviera ahí y tuvieras dos Pérez, no sería el caso”.

Al respecto, Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, comentó: “Como hemos visto con todos los pilotos, esto no dura para siempre y creo que es disfrutar el momento, estar en el momento y no hay garantías de que podamos darle un coche como este todos los años durante el próximo”.

La rivalidad de Lando Norris vs. Pérez

Esto se suma al historial de comentarios de Norris sobre ‘Checo’, quienes han tenido cierta rivalidad dentro y fuera de la pista, aunque quizá no tan intensa como la de Pérez con su excompañero Esteban Ocon.

Norris pudo ser reemplazo de ‘Checo’

En 2023, Lando sonó como el posible reemplazo del mexicano en Red Bull. Helmut Marko incluso admitió en ese entonces a Servus TV que lo había considerado frente a ‘Checo’:

“Pérez no es consistente, no siempre está concentrado”, mientras que destacó que la “juventud y velocidad” de Norris le “vendría muy bien” a Red Bull: “sin duda es un candidato”.

Pero, después de todo, en enero de este año Norris decidió firmar con McLaren un contrato multianual.

Norris le dijo ‘estúpido’ a un movimiento de ‘Checo’

En el Gran Premio de Austria 2021, Lando fue sancionado con cinco segundos tras forzar a Pérez a salir de la pista, lo cual se lo informaron por radio y él contestó: “¿Qué esperaba el tipo, ir por el exterior?”.

Pese a que subió al podio en tercer lugar, el piloto de McLaren culpó al mexicano de no alcanzar el segundo puesto:

“Fue emocionante, pero estoy decepcionado, porque deberíamos haber sido segundos. Creo que la vuelta 1 fue simplemente una carrera. Intentó ir por el exterior, lo que es un poco estúpido, y se salió de la pista. Ni siquiera le empujé, así que no sé. Estoy frustrado pero también contento con P3. Teníamos muy buen ritmo”.

Lando Norris cree que la F1 está volviéndose aburrida por el dominio de Red Bull. (Foto: EFE). (ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)

Norris reclamó que Pérez siempre choca

Durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, Norris tuvo un contacto con ‘Checo’ y el McLaren se salió de la pista, por lo cual sancionaron al mexicano con cinco segundos que lo hizo perder el podio.

‘Checo’ explicó que en la maniobra de rebase a Norris se ‘lanzó’ cuando iba en la frenada y comenzó a bloquear por la parte de atrás, consideró que en otras carreras ha habido peores incidentes y no han tenido mayores consecuencias.

Mientras el mexicano estaba molesto, Norris (P5) dijo a los medios: “Con Checo, no sé en qué estaba pensando, le dejé un hueco muy grande y aun así se ha ido contra mí... Para ser honesto, me lo esperaba. No fue nada nuevo. Pérez choca con mucha gente, así que no es nada nuevo para nadie”.

Luego, comentó con ironía: “Es interesante, ¿Entonces se puede chocar contra los demás? Había mucho espacio, dos coches, tres coches… Pero es bueno saberlo para el año que viene, haré lo mismo”.

🇲🇽 CHECO TERMINÓ SEGUNDO, PERO...



Por la penalización en ese toque con Norris, no se subirá al podio ❌



Norris acusó a ‘Checo’ de sacar ventaja

En el Gran Premio de Arabia Saudita 2024, el británico libró una penalización por moverse antes de que se apagaran las luces al inicio de la carrera, varios pilotos lo señalaron por sacar ventaja.

Días después, Norris agregó que seguía sorprendido por lo ocurrido y negó tener ventaja alguna en esa carrera, como sí lo hizo ‘Checo’:

“Eso (el movimiento de Pérez) era más penalización que la mía, pero no fue penalización, ¿verdad?... Esa es una verdadera ventaja de procedimiento real de partida. La mía, yo no estaba tratando de adelantarme: solo estoy tratando de reaccionar. Y he reaccionado accidentalmente, que es un error”.

Sergio 'Checo' Pérez y Lando Norris han tenido varios desencuentros en la pista. (Foto: EFE)

Norris también admite que ‘Checo’ ha hecho un buen trabajo

Pero no todo han sido críticas, Norris también ha dicho una que otra cosa positiva de ‘Checo’, previo al Gran Premio de Japón 2024 comentó que era difícil adelantar a cualquiera de los Red Bull:

“Es muy complicado, Sergio está haciendo un buen trabajo. Así que hay un coche mucho más difícil de seguir... Siendo realistas, todavía estamos demasiado lejos para desafiarlos, ellos son demasiado rápidos para nosotros. Sí, somos más rápidos en la clasificación. Pero en la carrera normalmente se alejan un poco más. Nuestra competencia es con los chicos de atrás y al mismo tiempo, haré todo lo posible para seguir adelante”.