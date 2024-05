Horario F1 EN VIVO Gran Premio de Mónaco 2024: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez?

El Gran Premio de Mónaco 2024, octava fecha del mundial de F1, es un fin de semana complicado para los pilotos de Red Bull: Max Verstappen inicia la carrera de este domingo sin su habitual pole position y Sergio ‘Checo’ Pérez larga desde el fondo de la parrilla de salida.

Este sábado, ‘Checo’ fue eliminado en la Q1 durante la clasificación en Montecarlo, por lo que necesita un milagro para acercarse al podio en el circuito de las calles del principado de la Costa Azul: “Tenemos buen ritmo de carrera aquí, pero no podemos hacer nada desde esta posición, ya que aquí es prácticamente imposible adelantar. Está totalmente pedido el fin de semana”, dijo al terminar la qualy.

Sin embargo, la descalificación de los dos pilotos de Hass podría acercarlo a su milagro, ya que lo hizo subir un par de posiciones en la parrilla, al menos más cerca de la zona de puntos.

'Checo Pérez tuvo una mala clasificación en el GP de Mónaco, donde terminó en la P18. (Foto: Especial El Financiero) (EFE)

Fechas: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Mónaco 2024?

De nuevo hay que despertar temprano en domingo: la carrera en el Principado es este 26 de mayo a las 7:00 horas (tiempo central de México).

Luego de ello, viene el Gran Premio de Canadá el 9 de junio, que será a las 14:00 horas.

¿Dónde ver el Gran Premio de Mónaco en México?

Las actividades de la Fórmula 1 se puede ver en México en televisión de paga y en streaming:

FOX Sports

FOX Sports 3

FOX Sports Premium

F1 TV

Parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco 2024: ¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en la clasificación?

‘Checo’ terminó la qualy de Montecarlo muy temprano, lo cual lo envió al final de la parrilla a la posición P18, pero subió dos posiciones luego de que descalificaron a los Haas.

“Hoy fue un desastre absoluto, no los encontramos y no teníamos el ritmo. En mi última vuelta, cuando las cosas parecían ir bien, llegué a las curvas 6 y 7, que estaban llenas de tráfico; y luego había unas pegatinas o algo así tiradas en la pista; y no pude sacar la vuelta que quise”.

A su parecer, dos o tres décimas lo hubieran cambiado todo, pero eso no pasó, además, las gomas estaban muy calientes y no pudo superar la Q1:

”Teníamos que haber estado en la Q3; y teniendo en cuenta que los márgenes han sido tan pequeños, una vuelta mejor hubiese cambiado las cosas de forma dramática. Fuimos quintos por la mañana (en el último entrenamiento libre”, así que sabíamos de lo que éramos capaces”.

Max Verstappen no tuvo una buena clasificación en Mónaco. (Foto: EFE). (ANNA SZILAGYI/EFE)

Los dos pilotos del equipo Haas, el alemán Nico Hülkenberg y el danés Kevin Magnussen, iban a salir P12 y P15 en la parrilla y ahora se van al pitlane.

Los comisarios encontraron una irregularidad en los Haas con la apertura del sistema de reducción de la resistencia aerodinámica (DRS) en los alerones traseros de sus VF-24.

Formación de salida actualizada:

Charles Leclerc MON Ferrari 1:10.270 Oscar Piastri AUS McLaren 1:10.424 Carlos Sainz ESP Ferrari 1:10.518 Lando Norris GBR McLaren 1:10.542 George Russell GBR Mercedes 1:10.543 Max Verstappen NED Red Bull 1:10.567 Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:10.621 Yuki Tsunoda JPN RB 1:10.858 Alexander Albon THA Williams 1:10.948 Pierre Gasly FRA Alpine 1:11.311 Esteban Ocon FRA Alpine 1:11.285 Daniel Ricciardo AUS RB 1:11.482 Lance Stroll CAN Aston Martin 1:11.563 Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:12.019 Logan Sargeant USA Williams 1:12.020 Sergio Pérez MEX Red Bull 1:12.060 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber 1:12.512 Zhou Guanyu CHN Kick Sauber 1:13.028 Nico Hülkenberg GER Haas Descalificado Kevin Magnussen DEN Haas Descalificado

¿Quién ha ganado el Gran Premio de Mónaco?

Pérez, de 34 años, tiene 39 podios y seis victorias en la Fórmula 1, una de ellas en el circuito del Principado.

Ayrton Senna conquistó seis veces el Gran Premio de Mónaco y en los últimos tres años los Red Bull se han llevado la victoria

Estos son los resultados de ‘Checo’ en el circuito de Mónaco:

2023: P16 (Red Bull) | Podio: Verstappen (P1), Fernando Alonso (P2) y Esteban Ocon (P3).

2022: P1 (Red Bull) | Podio: Pérez (P1), Carlos Sainz (P2) y Verstappen (P3).

| Podio: Pérez (P1), Carlos Sainz (P2) y Verstappen (P3). 2021: P4 (Red Bull) | Podio: Verstappen (P1), Carlos Sainz (P2), Lando Norris (P3).

2019: P12 (Rancing Point)

2018: P12 (Force India)

2017: P13 (Force India)

2016: P3 (Force India)

2015: P7 (Force India)

2014: abandono (Force India)

2013: P16 (McLaren)

2012: P11 (Sauber)

2011: abandono (Sauber)

Con información de EFE.