Horario F1 Gran Premio de Canadá 2024 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la carrera de ‘Checo’?

La ‘F1esta’ regresa a tierra de los “amigos de América” con el Gran Premio de Canadá, novena fecha del Mundial de Fórmula 1 2024. Sergio ‘Checo’ Pérez llega a Montreal con su contrato de Red Bull recién firmado para los próximos dos años, pero sigue con una mala racha en las clasificaciones.

El fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve ha estado marcado por condiciones cambiantes: las prácticas libres en Canadá tuvieron lluvia y la ‘qualy’ de este sábado se rodó en seco.

Max Verstappen lidera el mundial de F1 con 169 puntos, aunque se quedó sin la pole position (larga desde la P2 en la primera fila), a su parecer, la lluvia podría “hacerlo más interesante”: “sabíamos que en esta pista iba a ser algo más complicada que otras para nosotros; y da la impresión que muchos de los equipos están acortando distancias”.

Fecha, horario y transmisión de F1: ¿A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2024?

La carrera en Montreal es este 9 de junio e inicia a las 12:00 horas (tiempo central de México), tiene previstas 70 vueltas para completar un recorrido de 305.2 kilómetros.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Montreal, Canadá?

‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la clasificación de este sábado en la primera ronda (Q1), lo cual lo envió al fondo de parrilla. La jornada fue considerada por el mexicano como “un desastre absoluto”:

“En estas condiciones, de algún modo, no podíamos encender el eje trasero; no podía apoyarme en él en absoluto y no tenía confianza en ese momento para apretar a tope. Básicamente, no tenía agarre; patinaba demasiado y eso supuso que nuestra calificación fuese un desastre absoluto”.

Pérez considera que al final le faltó ritmo: “Tenemos que echar un vistazo al asunto y entender la razón de lo sucedido. Echando la mirada atrás, podríamos haber hecho muchas cosas diferentes. Hay una serie de problemas fundamentales que tenemos que afrontar, entender y resolver, para asegurarnos de que estamos en disposición de mejorar en las próximas carreras”.

'Checo' Pérez renovó contrato con Red Bull hasta 2026. (Foto: EFE / Mexsport).

El tapatío, quien también tuvo una desastrosa clasificación en el Gran Premio de Mónaco, seguida por una carrera donde vivió un choque con Kevin Magnussen que causó su abandono, se mostró frustrado con su resultado:

“Estoy enojado conmigo mismo. Somos un equipo y no es un momento ideal para nosotros; pero estamos completamente centrados en mañana; y ojalá que podamos salvar algo y sumar algunos puntos. Esperemos que la meteorología nos pueda ayudar. Puede hacer las cosas impredecibles; y tenemos que mirar qué podemos hacer con la estrategia, también”.

Clasificación Fórmula 1: ¿Cómo quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Canadá?

‘Checo’ larga desde la posición 16 en el Gran Premio de Canadá. George Russell, de 26 años, logró su segunda ‘pole’ en la F1, la primera del año, cubrió los 4 mil 361 metros de la pista canadiense en un minuto y 12 segundos exactos, el mismo tiempo que marcó Max Verstappen, quien saldrá segundo al haberlo marcado después.

El otro inglés, Lando Norris (McLaren), saldrá tercero; y el español Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará desde la sexta plaza.

Parrilla de salida Parrilla de salida en el GP de Canadá 2024. (Foto: F1).

1. George Russell GBR Mercedes 1:12,000 +

2. Max Verstappen NED Red Bull 1:12,00

3. Lando Norris GBR McLaren 1:12,02

4. Oscar Piastri AUS McLaren 1:12,10

5. Daniel Ricciardo AUS RB 1:12,17

6. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:12,22

7. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:12,28

8. Yuki Tsunoda JPN RB 1:12,41

9. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:12,70

10. Alexander Albon THA Williams 1:12,79

11. Charles Leclerc MON Ferrari 1:12,69

12. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:12,72

13. Logan Sargeant USA Williams 1:12,73

14. Kevin Magnussen DiN Haas 1:12,91

15. Pierre Gasly FRA Alpine 1:12,94

16. Sergio Pérez MEX Red Bull 1:13,32

17. Valtteri Bottas FIN Kick Sauber 1:13,36

18. Esteban Ocon FRA Alpine 1:13,43

19. Nico Hülkenberg GER Haas 1:13,97

20. Zhou Guanyu CHN Kick Sauber 1:14,29

