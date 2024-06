F1 Clasificación Gran Premio de Canadá 2024: ¿Dónde ver EN VIVO la qualy de ‘Checo’ HOY?

¡La pausa terminó! Después de una semana de inactividad, la Fórmula 1 regresa, ahora de este lado del mundo con el Gran Premio de Canadá 2024, donde el piloto mexicano ‘Checo’ Pérez buscará recuperarse de la mala racha que lo persigue desde el GP de Miami.

Después de la sesión de prácticas libres, que se realizó entre ayer y hoy por la mañana, llegará la clasificación, misma que es muy importante para los pilotos, pues esta será la que determine su lugar en la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Como cada fin de semana, el mexicano buscará hacerse de la pole position, misma que no ha logrado en toda la temporada, pero que ha estado muy cerca de ella. ¿Será que las tierras americanas le den más confianza, o se mantenga con su historial del Circuit Gilles-Villeneuve?

Checo Pérez ha subido solo una vez al podio en el Gran Premio de Canadá. (Fotos: Mexsport / Especial).

GP de Canadá 2024: ¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en las prácticas libres?

Desde el 7 de junio inició el GP de Canadá con las dos primeras sesiones de prácticas libres, mismas que estuvieron amenazadas por el clima lluvioso y nublado, lo que podría afectar las condiciones de pista y el rendimiento de los pilotos.

A los pilotos de Red Bull no les fue como esperaban en la primera sesión, pues terminaron en lugares donde generalmente no se les ve.

Lando Norris cerró con el mejor tiempo: 1:24.435, seguido por Sainz y Leclerc. Verstappen alcanzó el quinto sitio y ‘Checo’ Pérez acabó en noveno.

'Checo' Pérez reconoce que le gustaría retirarse en Red Bull. (Foto: EFE / Mexsport).

Ya hacia la segunda práctica del viernes, con secciones en la pista que todavía estaban humedecidas por la lluvia, complicó la elección de neumáticos a los pilotos, quienes decidieron experimentar y ‘a ojo de buen cubero’ determinaron qué utilizar.

De nueva cuenta, para la escudería austriaca no fue buena sesión, pues mientras Max Verstappen mostró problemas en su RB20, mismo que salió de pista para revisión y no volvió, a ‘Checo’ Pérez no le fue mejor que en la PL1, pues ahora terminó en el décimo puesto.

Esta segunda práctica estuvo liderada por Fernando Alonso, que marcó el mejor tiempo de la tarde con 1:15.810, seguido por George Russell y Lance Stroll, quien está compitiendo en casa.

Fernando Alonso hizo el mejor tiempo en la segunda práctica libre. (EFE)

Horarios y fechas de Fórmula 1 HOY: ¿Cuándo y a qué hora es la qualy del Gran Premio de Canadá 2024?

Este sábado es el segundo día de actividades para la Fórmula 1 en Canadá, mismas que iniciarán con la tercera y última sesión de prácticas libres, y posteriormente será la clasificación.

La buena noticia para los aficionados mexicanos es que esta vez no toca desvelarse, como en las carreras que se realizan en Europa o Asia, por ejemplo. Bien descansado, podrás disfrutar de la F1 hoy en los siguientes horarios, todos en tiempo del centro de México:

Prácticas 3: 8 de junio a las 10:30 horas.

Clasificación: 8 de junio a las 14:00 horas.

Este Gran Premio de F1 se realizará en territorio americano. (Foto: EFE)

Transmisión de la F1 HOY: ¿Dónde puedo ver el GP de Canadá 2024 en vivo desde México?

Las actividades del Gran Premio de Canadá 2024, así como de todo el calendario de Fórmula 1 para este 2024, están disponibles en televisión por cable o streaming a través de los siguientes canales.

Fox Sports

Fox Sports 3

Fox Sports Premium

F1 TV

En caso de que no puedas contratar algunos de estos servicios, te recordamos que en El Financiero tendremos la cobertura minuto a minuto de la qualy, en la que ‘Checo’ peleará por la pole position.