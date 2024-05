¡Matanga! Toto Wolff dice que le llegan CV de Red Bull; ‘Ya nos llevamos 220 de Mercedes′, responde Horner

La salida de Red Bull de Adrian Newey, ‘genio de la aerodinámica’, ha sido el tema más comentado en el paddock, donde corren las carreras de rumores en cada Gran Premio de Fórmula 1. Esta vez Toto Wolff agregó que más empleados de la escudería austriaca podrían irse y Christian Horner le sacó ‘banderas rojas’.

Newey no es el primer personaje clave que se va esta temporada, en marzo su jefe de mecánicos Lee Stevenson anunció que se iba a otro equipo, pero la partida del ingeniero estrella no fue tomado tan bien por algunos, como por Jos Verstappen (padre del tricampeón ‘Mad Max’), quien cree que ahora Red Bull podría desmoronarse.

Toto Wolff y Zak Brown, jefes de Mercedes-Benz y McLaren respectivamente, comparten la opinión de Jos y comentaron este fin de semana que la renuncia de Adrian es un primer paso del éxodo del los empleados de Red Bull:

“Probablemente, sea la primera ficha de dominó que cae. Mi opinión es que no es la última, basándome en los currículums que están volando por ahí”, mencionó Brown; “Zak tiene toda la razón. Estamos viendo CV de Red Bull en todos los niveles”, agregó Wolff.

Toto Wolff considera que la salida de Adrian Newey traerá más de Red Bull. (Foto: EFE)

Christian Horner responde a comentarios de Toto Wolff y Zak Brown

Christian Horner, director general del equipo Red Bull de la F1, respondió a Sky Sports que era inevitable que hubiera comentarios como los de los CEO de Mercedes y McLaren:

“Creo que es inevitable. Ya conoces a los dos candidatos implicados, hablan mucho. No voy a entrar en polémicas, pero me centraría más en los problemas que tiene Toto”.

El jefe de ‘Checo’ Pérez agregó que los cambios son usuales en la F1: “No me preocupa, siempre va a haber movimientos entre equipos, no sé cuánta gente hemos contratado nosotros o el Visa CashApp RB de McLaren este año, de Mercedes, hemos sacado 220 personas, 220, de HPP [Mercedes High Performance Powertrains] a Red Bull Powertrains. Así que, cuando hablamos de perder gente, me preocuparían más los 220 que uno o dos CV”.

Adrian Newey llegó a Red Bull en 2006 y en 2025 se despide de la escudería. (ERIC ALONSO/MEXSPORT)

“Así que cuando hablamos de perder gente, yo estaría más preocupado por las 220 personas, que por uno o dos currículums”, remató el expiloto.

Horner mencionó que en Red Bull reciben solicitudes todas las semanas, aunque no sabe de dónde vienen, tampoco le tomó mucho cuidado a las especulaciones sobre una posible salida de Jonathan Wheatley, su director deportivo:

“Hay rumores sobre todo el mundo. Los contratos entre personas y sus condiciones no son algo de lo que hablemos públicamente”.

En cuanto a pilotos, McLaren tiene confirmados en 2025 a Lando Norris y Oscar Piastri; Mercedes solo a George Russell, ya que Hamilton se va a Ferrari.

Red Bull tiene pendiente renovar o no a ‘Checo’ Pérez y a Max Verstappen lo tiene firmado hasta 2028, pero han sonado comentarios de una posible salida a Mercedes.

¿A qué equipo se va Adrian Newey?

‘Checo’ Pérez considera que Newey se vestirá de rojo en Ferrari y se sabe que la escudería italiana y Aston Martin han levantado la mano para sumarlo a sus filas.

Hasta ahora Red Bull solo ha mencionado que Adrian se va en el primer trimestre de 2025, después de finalizar el proyecto del primer hypercar RB17.

Durante el Gran Premio de Miami, Newey dijo que por ahora solo quiere tomarse un tiempo: “La Fórmula 1 lo consume todo y llevo mucho tiempo en ella... No sé, llega un momento en el que siento, como dijo Forrest Gump, que estoy un poco cansado”.

Adrian Newey, director técnico del equipo Red Bull Racing durante el Gran Premio de Fórmula 1 de México 2022. (Adrian Macias)

Asimismo, insistió en que no tiene planes de irse a Ferrari, pese a los elogios que le ha dedicado Lewis Hamilton, el próximo piloto de rojo en 2025: “Es muy amable por parte de Lewis decir eso y me siento muy halagado, pero en este momento es el momento de tomarme un pequeño descanso y ver qué pasa después”.

En tanto, Horner agregó que en realidad Newey se va a retirar: “Si hablas con Adrian y te fijas en las declaraciones que ha hecho, ha decidido que ha llegado el momento de retirarse después de casi 35 años, con el equipo y la ingeniería tan fuerte que tenemos”.