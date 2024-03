¿Red Bull le da ‘alas’ a ‘Checo’ Pérez? Helmut Marko dice cuál es la clave para renovarlo o no

Helmut Marko suele ir de las críticas a los elogios con el Sergio ‘Checo’ Pérez, pero con el tiempo el piloto tapatío ha ganado el respeto del asesor deportivo de Red Bull, quien considera que es viable su continuidad en la escudería austriaca.

‘Checo’ tiene por ahora uno de los asientos más codiciados en la Fórmula 1 y su contrato con Red Bull finaliza este 2024, por lo que ha salido una fila de posibles candidatos a ocupar su lugar en 2025, ya que la mayoría de los pilotos no tiene contrato asegurado para esa temporada.

En tanto, Max Verstappen firmó hasta 2028, aunque su permanencia hasta esa fecha podría no ser tan definitiva, como lo demostró el caos interno tras la polémica de Christian Horner (jefe de la escudería acusado y exonerado por conducta inapropiada).

Cuando hubo rumores sobre la posible salida de Marko de Red Bull, el neerlandés dejó claro que su lealtad está del lado del asesor deportivo, quien fue clave para su llegada al equipo en 2016.

Marko habló con el medio Laola1 y considera que por parte de los accionistas tailandeses de Red Bull (la familia Yoovidhya, que tiene el 51 por ciento de participación) todo está claro con Horner, “si hay algo más por venir o no, ni idea. Es un asunto muy complejo y difícil de entender. Tenemos otras preocupaciones en este momento”.

'Checo' Pérez tiene contrato en Red Bull solo hasta 2024. (Foto: AP)

¿Qué pasará con ‘Checo’ Pérez en 2025?

Aunque por ahora la paz parece irse asentando en el equipo, los Red Bull tuvieron un desastroso fin de semana en el Gran Premio de Australia, donde su tricampeón abandonó por un problema con los frenos y el subcampeón tapatío quedó fuera del podio.

De cualquier modo, la victoria en el circuito de Melbourne se celebró en español con el sorpresivo triunfo de Carlos Sainz (Ferrari), quien se había perdido la carrera anterior (Arabia Saudita) por una cirugía del apéndice.

Marko habló con el medio Laola1 esta semana, luego de que Sainz, quien no tiene asiento para 2025, sonó como una de las posibilidades para llegar como compañero de Verstappen, lo cual no es tan descabellado, ya que previamente el español fue piloto de Red Bull Junior y Toro Rosso.

🚨 "VIMOS QUE SE ATORÓ EL FRENO TRASERO DERECHO Y SE EMPEZÓ A CALENTAR"



Max Verstappen tuvo que abandonar el #AusGP, y qué raro verlo ya dándole palabras a la prensa 😶#F1xFSMX pic.twitter.com/Gh9ta5WOTm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 24, 2024

“Por supuesto que (Sainz) está en una forma fascinante. Pero hay que darse cuenta de que ‘Checo’ hizo tres buenas carreras este año. El hecho de que retrocediera tanto en Melbourne se debió a las causas ya mencionadas de unos bajos dañados y la degradación de los neumáticos. Su único punto débil es la calificación, así que si puede mejorar ahí, no hay que pensárselo. El ambiente en el equipo es muy bueno, también en lo que a él respecta”.

Según dijo Horner durante el Gran Premio de Arabia Saudita (donde Red Bull hizo el 1-2), una renovación al mexicano es viable: “No hay un criterio establecido. (‘Checo’) Tiene que hacer lo suficiente para ganarse ese asiento, y días como hoy, es exactamente lo que tiene que dar”.

Según declaraciones recogidas por The Athletic, para Horner, “(‘Checo’) es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo (en 2024), no hay razón para que no lo prolonguemos hasta 2025″.

Pérez finalizo en quinto lugar el Gran Premio de Australia 2024. (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

Helmut Marko dice que Ricciardo lo ha sorprendido

Daniel Ricciardo (expiloto de Red Bull que ahora está en RB Formula One Team) no se escapó de los comentarios de Marko, quien se mostró sorprendido con su rendimiento:

“Todos estamos desconcertados por eso. En general es más lento que Yuki (Tsunoda). Algo nunca encaja con él. Lo cual es sorprendente, porque las cosas parecían irle muy bien en las pruebas invernales. Pero Yuki es claramente el más rápido en estos momentos”.

Tsunoda también ha sonado como el reemplazo de ‘Checo’, pero sus cualidades no están tan claras para Marko:

“Tendrías que tener a otro piloto como comparación. La pregunta es: ¿Se ha convertido Yuki en un piloto de altos vuelos o Daniel es tan débil? Todavía no hay una respuesta objetiva después de tres carreras en tres circuitos completamente diferentes”.

The Herald informó hace unos días que, según los reportes, el piloto australiano ya se encuentra advertido sobre una posible salida y podría ser reemplazado por Liam Lawson.