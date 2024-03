¿Helmut Marko habría dado un ultimátum a Daniel Ricciardo? Esto sabemos

Apenas han pasado tres carreras de la Fórmula 1 en el 2024 y Daniel Ricciardo ya recibió un ultimátum por uno de los miembros más importantes de Red Bull, Helmut Marko.

El piloto de Visa Cash App RB F1 Team lleva tres carreras sin puntos, mientras que su compañero Yuki Tsunoda sumó los mejores resultados en el circuito de Albert Park en Australia.

Helmut Marko habría dado una advertencia a Daniel Ricciardo (Foto: Crédito editorial: motorsports Photographer / Shutterstock.com )

¿Qué le dijo Helmut Marko a Daniel Ricciardo?

Según el periódico The New Zealand Herald, Helmut Marko ya le envió un ultimátum a Daniel Ricciardo al llegar a la escudería hermana de Red Bull. A pesar de los rumores sobre ser el posible remplazo de Sergio ‘Checo’ Pérez, el australiano no ha tenido el mejor inicio de temporada.

Además, el medio informó que el plazo para que Daniel Ricciardo presente mejorías, serán las siguientes dos carreras en Japón y China, donde Miami podría significar la salida del piloto de la escudería y Liam Laswon tomaría su sitio en la competencia estadounidense.

“Para ser sincero, me siento bien, pero desafortunadamente por los resultados todavía no me siento genial. En las próximas una o dos carreras recibiremos algunas piezas nuevas para el coche; entonces espero un cambio rápido y, antes de que nos demos cuenta, volveremos a rendir de maravilla”, declaró Daniel después de la carrera.

Además, el diario neozelandés, The Herald, informó que el piloto australiano ya se encuentra advertido sobre una posible salida.

“Si Ricciardo no consigue mejorar en los dos siguientes Gran Prix en Japón y China, Red Bull realizará un cambio que pondrá a Liam Lawson en el asiento de Racing Bulls para (el Gran Premio de) Miami y permanecerá con el equipo el resto de la temporada”, escribió el diario neozelandés.

Liam Lawson podría ser posible sustituto de Daniel Ricciardo en la temporada 2024. (Foto: instagram liamlawson30)

¿Quién es Liam Lawson, posible sustituto de Daniel Ricciardo?

Liam Lawson forma parte del equipo junior de Red Bull desde el 2019 y es un piloto de automovilismo neozelandés.

Fue campeón de Toyota Racing Series en el 2019 y tercero en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2022.

En el 2023 tuvo su debut en Fórmula 1 con la escudería de AlphaTauri al sustituir a Daniel Ricciardo por cinco grandes premios, después de que se fracturó la muñeca.

Liam Lawson sumó sus primeros puntos en la tercera carrera al terminar en el noveno puesto.