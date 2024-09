Los realities de Rommel Pacheco, nuevo titular de Conade: De ‘Exatlón’ a ‘¿Quién es la máscara?’

Rommel Pacheco se convertirá en el próximo titular de la Conade, puesto que actualmente pertenece a Ana Gabriela Guevara, después de ser nombrado en el cargo para el gabinete de Claudia Sheinbaum, pero el atleta mexicano tuvo un pasado dentro de distintos reality shows más populares nuestro país: Exatlón, ¿Quién es la máscara?, y más.

Sin embargo, tuvo que abandonar uno de estos programas de televisión por tener un compromiso más grande en su carrera deportiva, pero, ¿cómo le fue en cada uno de ellos?

Rommel Pacheco y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. (Foto: instagram rommel_pacheco)

Así fue la participación de Rommel Pacheco en Exatlón México

Rommel Pacheco se integró a Exatlón México en 2017, donde fue considerado por el público como uno de los competidores más hábiles de la producción.

En múltiples ocasiones rompió récords personales en los diferentes circuitos, además ganó enfrentamientos y retos al resto de los participantes.

Sus compañeros coreaban su nombre para apoyarlo en las competencias donde hacía menos de un minuto para superar las pruebas de puntería, resistencia y velocidad en el programa de televisión.

Rommel Pacheco participó en Exatlón. (Foto: Instagram exatlonmx/Cuartoscuro)

Sin embargo, en enero de 2018 se anunció una noticia relacionada con el clavadista mexicano, la cual sorprendió a todos por el abandono del reality show.

¿Por qué salió Rommel Pacheco de Exatlón México?

De acuerdo con declaraciones de Rommel Pacheco, tomo la decisión de salir de Exatlón porque iba a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Él salió dos años antes de la justa olímpica con el objetivo de prepararse física y mentalmente para viajar con la delegación mexicana e intentar traer medallas a nuestro país.

Fue así que se convirtió en el eliminado 14 del reality show, estas fueron sus declaraciones al respecto. “Para mí fue un placer y un viaje extraordinario, aprendí a trabajar en equipo y esforzarte por ganar las cosas (...) se alargó por el gusto de la gente, pero hablé con mi entrenadora y se adelantaron las competencias”, declaró en un video publicado en las redes sociales oficiales del show en 2018.

Rommel Pacheco dejó los realities para prepararse para Tokio 2020 (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo le fue a Rommel Pacheco en ‘¿Quién es la máscara’??

Rommel Pacheco intentó ser un cantante profesional en el programa de televisión llamado ¿Quién es la máscara?, en la edición 2020.

El atleta mexicano se colocó el disfraz de duende y se convirtió en el séptimo eliminado y fue Juanpa Zurita el primer investigador en descubrir su identidad.

“Él fue el primero en darse cuenta, debí hacer todas las artimañas y hacer show, para poder quedarme y no salir (...) tenía inexperiencia en la voz, pesaba mucho, no podía respirar y cuando acababa la canción estaba a punto de desmayarme”, declaró en una entrevista exclusiva en 2020.

Rommel Pacheco participó en '¿Quién es la Máscara? (Foto: Instagram @quieneslamascara)

Rommel Pacheco participó en ‘Las estrellas bailan en hoy’

‘Las estrellas bailan en Hoy’ es un concurso organizado por el espacio de entretenimiento comandado por Gallea Montijo donde se invita a famosos a lucir en la pista de baile.

Rommel estuvo en 2018, pero fue eliminado en la semifinal por el jurado después de mover su cuerpo al ritmo del ‘pasito perrón’

Rommel Pacheco dejó los deportes para incursionar en la política. (Foto: Mexporst/Fernando Hoil)

Rommel Pacheco en ‘Guerreros 2020′

Después de su salida de Exatlón, el clavadista mexicano se integró al reality show Guerreros 2020, donde participaron Agus Fernández, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2024, y Nicola Porcella, pero fue criticado por abandonar el primer reality show.

“Nos invitaron a participar en un solo capítulo. Participe para apoyar a Lylo, porque ella fue la guerrera; pero yo no puedo estar en ningún circuito en el que me pueda lastimar y no pueda seguir en este sueño. Yo lo único que hice, para las personas que preguntan, es estar en el programa”, declaró Rommel Pacheco en un video publicado en su Instagram.