Aprueban los memes de la reforma judicial: Estos son los mejores con Marko Cortés y Miguel Ángel Yunes

La reforma judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, la semana pasada y actualmente está en discusión en el Senado, donde este martes irrumpieron algunos manifestantes, pero la reacción de la ciudadanía no solo se basa en discursos políticos, sino también en memes.

El tema no solo permea la esfera de lo político, también de la farándula porque diferentes actores y actrices se posicionaron a favor o en contra del cambio al Poder Judicial, entre ellos destacó Karla Panini y Sergio Mayer.

Además, dejó una discusión entre el senador Miguel Ángel Yunes y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y sí, en efecto, les hicieron memes.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Yunes y Marko Cortés?

Uno de los subtemas de la agenda política de este 10 de septiembre fue el reclamo de Marko Cortés a Yunes, a quien llamó traidor y al mismo tiempo lo catalogó como un querido amigo.

Este martes, el senador panista no se presentó a la discusión de la iniciativa propuesta por AMLO; por presuntos problemas de salud.

“Como es sabido, vengo enfrentando desde hace meses problemas de salud que se han complicado y que me evitan que cumpla con eficiencia mi tarea. Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación a la Cámara de los Senadores”, explicó en un escrito leído por su papá, quien toma su puesto en el Senado, él informó que se trataba de un problema en la columna.

La respuesta de Cortés Mendoza fue un reclamo por supuestamente convertirse en traidor y recordó momentos a su lado, principalmente en un restaurante que solían visitar.

“Hubiera sido más decente, querido amigo, tomarnos la llamada y decirnos ‘voy a traicionarlos’ (...) ni siquiera hubo respuesta en la llamada, recuerdo cuando fuimos al Café La Parroquia, querido”, dijo al borde de las lágrimas y causó material para los memes.

Manifestantes dan ‘portazo’ en el Senado en plena discusión de la reforma al Poder Judicial

Durante la discusión en el pleno del Senado de la reforma al Poder Judicial, ingresaron manifestantes a las instalaciones, alrededor de las 16:30 horas, al grito de diferentes frases, entre ellas: “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, “En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar” y “somos abogados, no somos acarreados”.

Ante la toma de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, decidió suspender la sesión de manera indefinida y pidió a sus compañeros a abandonar el lugar para salvaguardar su integridad.

Los mejores memes de la reforma judicial

Ante todos los problemas ocurridos en los últimos días, relacionados con la reforma judicial, los usuarios de redes sociales publicaron sus mejores memes, compararon el suceso con la guerra en el Abismo de Helm en las películas de El Señor de los Anillos y las frases de Star Wars no podían faltar.

Star Wars en los memes de la reforma judicial. (Foto: Redes sociales)

Star Wars en los memes de la reforma judicial. (Foto: Redes sociales)

'El señor de los anillos' en los memes de la reforma judicial. (Foto: Redes sociales)

