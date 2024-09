Sergio Mayer defiende a Adrián Marcelo tras problemas en LCDLF: ‘Eso no es violencia de género’

No solo Gomita apoya a Adrián Marcelo, también Sergio Mayer, participante de la primera edición de La Casa de los Famosos México, quien descartó que el influencer ejerciera violencia de género.

Esto desde la segunda semana del inicio de la segunda temporada de la producción de Rosa María Noguerón cuando confrontó a Gala Montes y la señaló porque “le falta mamá” e hizo referencia a sus problemas con padecimientos como la ansiedad y la depresión.

Pero para el concursante de la entrega, donde Wendy Guevara se convirtió en la ganadora, no hubo tal discriminación ni violencia de género en contra de la habitante del Team Mar.

Adrián Marcelo peleó con Gala Montes en más de una ocasión. (Foto: Captura YouTube / El 5)

“Es parte de la estrategia, decían que yo era manipulador, pero por lo que me acabas de decir yo no encuentro la violencia de género, si él hace un comentario que por ser mujer y la llama loca o igual que todas las mujeres y por eso está loca, eso sí lo es, pero en igualdad de condiciones hace esos comentarios, yo no lo escuché, es delicado el tema”, declaró Sergio Mayer en una entrevista publicada en el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz.

El diputado habló sobre la discusión de Gala Montes y Adrián Marcelo, pero señaló las palabras de la famosa en contra del influencer regiomontano y también lo consideró una agresión.

“Si señala su salud mental no la ataca por ser mujer, si lo relaciona entonces sí, en un clip yo escuché a Gala Montes decirle insultos y lo llamo drogadicto, eso igual es violencia, las cosas dichas no tienen relación con el sexo o la preferencia sexual, pero debo verlo completo”, señaló el actor mexicano.

Gala Montes también cometió violencia en LCDLF, según Sergio Mayer. (Foto: Cuartoscuro / Facebook La Casa de los Famosos México).

¿Por qué salió Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Existen distintas versiones de los motivos de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México, entre ellas estaba la pérdida de patrocinadores y una expulsión por su comportamiento, pero ‘Borrego’ Nava, panelista del reality show, las descartó.

“Fue tanta la influencia del anonimato de las redes sociales lo que orilló a la familia y a la gente cercana a Adrián Marcelo a ir por él, esa es la realidad, no lo sacaron, no lo corrieron, su representante y una persona legal se presentaron para decir ‘hasta aquí’, porque se involucraron contra él y el público hizo una presión muy fuerte”, compartió el comediante en una entrevista para La taquilla, de René Franco, el pasado miércoles.

Adrián Marcelo salió de LCDLF por petición de su familia. (Foto: Especial El Financiero)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’?

Los nominados de la semana 7 en La Casa de los Famosos México son 4 en total a consecuencia de la auto salvación de Sian Chiong y se enlistan a continuación.

Team Mar

Team Tierra