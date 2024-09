¿Quién ganó la salvación en ‘La Casa de los Famosos’ este 6 de septiembre?

La Casa de los Famosos vivió importantes momentos durante la gala de este viernes, debido a que además de la clásica fiesta del programa de televisión, se dio a conocer qué integrante fue salvado de la eliminación.

Previamente, todos los participantes del reality show se habían enfrentado entre sí con el objetivo de llevarse la posibilidad de retar a Agustín Fernández, líder de La Casa de los Famosos esta semana, y arrebatarle el ‘poder de salvación’.

¿Quién ganó la prueba de salvación en ‘La Casa de los Famosos’?

Luego del reto, Sian Chiong fue el finalista, por lo que participó en una prueba llamada ‘Caseros’, en la cual ambos debían ordenar monedas de diversos colores en cinco columnas diferentes.

Este es un reto que ya se había realizado con anterioridad, por lo que ambos concursantes tenían experiencia; sin embargo, Sian Chiong ganó la prueba de salvación, luego de vencer a Agustín Fernández.

Sian Chiong se enfrentó a Agustín este viernes en la prueba de salvación, logrando vencer al actor y líder de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Especial El Financiero)

El actor cubano fue nominado en La Casa de los Famosos, por lo que tuvo que decidir entre salvarse a sí mismo una vez más o brindar la posibilidad de que uno de sus compañeros saliera de la placa de eliminación.

¿A quién salvó Sian Chiong en ‘La Casa de los Famosos’ 2024 este 6 de septiembre?

Durante la fiesta en La Casa de los Famosos, Sian Chiong tuvo que dar a conocer su decisión enfrente de sus compañeros; sin embargo, antes explicó los motivos de su determinación.

Sian comenzó diciendo que el ambiente que se vive en el programa de Rosa María Noguerón cambió demasiado desde que Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos, ya que ahora se tiene una convivencia más armónica.

También indicó que le gustaría que el juego fuera más estratégico: “no hay nada que me diera más placer que salvar a las mujeres tan bellas que tenemos hoy nominadas, ambas han dado lo mejor, ambas son increíbles seres humanos”, dijo.

No obstante, pidió perdón, debido a que no iba a tomar ese camino y no salvaría a las chicas del cuarto Mar y del team Tierra: “Mi decisión no va por ahí, por eso les pido una disculpa” e indicó que sería más estratégico en esta ocasión.

“En este caso voy a tomar la decisión, por estrategia y porque creo que es lo mejor para el juego, de salvarme a mí una vez más”, dijo, con lo que Sian Chiong se salvó de la eliminación por tercera ocasión consecutiva.

Sian Chiong también aprovechó el espacio para disculparse con todas las mujeres: “de parte del cuarto Tierra, si alguna vez les hemos fallado, es un juego que a veces te orilla a jugar de manera individual y un poco intensa”, dijo.

¿Quiénes están nominados a la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’ México?

Luego de que Sian Chiong se salvó a sí mismo, dejó en riesgo de salir eliminados a cuatro de sus compañeros. Esta semana, los nominados de La Casa de los Famosos fueron los siguientes:

Entre los nominados a salir en 'La Casa de los Famosos' se encuentra Karime y Ricardo Peralta. (Foto: Especial)

Tal como ha sucedido en semanas anteriores, la gala de eliminación del reality show se realizará este domingo, 8 de agosto, en donde conoceremos quién será el octavo eliminado de La Casa de los Famosos, ya que hasta ahora han salido siete participantes:

¿Cómo y dónde votar en ‘La Casa de los Famosos’?

Para salvar a tus concursantes favoritos, solo debes votar en La Casa de los Famosos México a través de su sitio web. Los pasos para hacerlo son los siguientes:

Para votar por tu habitante favorito en La Casa de los famosos tienes que entrar al sitio oficial del programa. (Fotoarte: El Financiero) (Especial / Facebook @lacasafamososmx)