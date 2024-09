¿Arath de la Torre o Adrián Marcelo salen de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024? Esto sabemos

Las cosas en la ‘La Casa de los Famosos México’ van de mal en peor y después del último enfrentamiento entre Arath De la Torre y el influencer Adrián Marcelo, el conductor de Hoy anunció su deseo de abandonar el reality show en la septima semana.

Después de la gala de eliminación, Adrián Marcelo aseguró que las reglas cambiaran y le pidió que no se posicionara de nuevo en su contra o comenzaría a manipularlo mentalmente.

Arath de la Torre de nuevo quiere salir de 'La Casa de los Famosos México' 2024 tras un tenso momento con Adrián Marcelo. (Fotos: Especial).

¿Quién se va de la ‘La Casa de los Famosos?

En un lunes de reto de líder, donde las primeras pruebas comienzan alrededor de las 15:00 horas, los habitantes no han sido llamados. En tanto, Arath de la Torre no fue visible en las cámaras del 24/7 de Vix.

Arath de la Torre pide su salida

Por la mañana del lunes, Arath y Mario Bezares tuvieron una plática donde el conductor le confesó que ya no puede seguir en el reality. “Entonces te vas, ya no hay más vueltas atrás, ya no quieres”, le dijo Mario a Arath.

Ante la inesperada decisión de Arath de la Torre, los seguidores del conductor compartieron la decisión de cancelar sus suscripciones a Vix e incluso convocaron a una manifestación fuera de la casa.

“Manifestación en contra de Adrián Marcelo. Se convoca a todos los fans que están en contra de la violencia que ejerce Adrián Marcelo hacia sus compañeros a manifestarse este martes a las 4 de la tarde. En esta manifestación se le exige a la producción sanción por la violencia ejercida de parte de Adrián Marcelo con los habitantes”.

Hasta el momento, Televisa y La Casa de los Famosos no han compartido información sobre lo sucedido en la última gala de eliminación.

Salida de Adrián Marcelo

Ante la ola de comentarios negativos en redes sociales, los seguidores piden la salida de Adrián Marcelo en lugar de Arath de la Torre y cuestionan las decisiones de la productora.

Por su parte, el productor de teatro, Poncho Martínez compartió que se analizó la posible salida de Adrián Marcelo, pero que todo quedó como una segunda advertencia de amonestación, pues algunas marcas podrían considerar irse al ser relacionados con el youtuber.

”Estaban checando lo que pasaría con las marcas al día siguiente, porque una de las promesas que se les hizo es que si regresaban, no volverían a pasar”, detalló el productor.

También la mamá de Briggitte Bozzo compartió un comunicado en la cuenta de la actriz, donde pidió respeto por parte de Adrián Marcelo.

“En un episodio reciente, Adrián Marcelo fue captado metiendo la mano en los pantalones, arrancándose el vello púbico y arrojándolo en las arepas que Briggite había preparado. Solicitamos a la producción que considere con seriedad la necesidad de mantener un ambiente de respeto hacia todos los participantes y tomé las medidas adecuadas para evitar que este tipo de comportamientos se repitan”, compartió la mamá de la actriz.

Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre con 'jugar sucio' sin importarle las reglas del reality. (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

¿Cuál fue el conflicto de Arath de la Torre y Adrián Marcelo?

En la última gala de eliminación, donde Adrián Marcelo fue uno de los nominados para salir, el actor Arath De la Torre se colocó detrás de él en la dinámica de posicionamiento, donde le dijo que le gustaría que salga de la casa debido a su forma de sucia de jugar.

Al terminar la gala, Adrián Marcelo le sugirió a Arath que sus hijos no vean las transmisiones del domingo si se seguía posicionando detrás de él, pues con sus palabras podría dejarlo muy mal parado.

“Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento, al menos el domingo que te vas a ponerte frente a mí, les pidas (a tus hijos) que le pongan a otro contenido, porque sí van a ver a su padre recibir un golpe bajo

Arath De la Torre comentó con sus compañeros de habitación su deseo de abandonar la competencia, pues no quería más amenazas por parte de Adrián Marcelo.

Arath de la Torre confesó tener problemas económicos en La Casa de los Famosos México. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

“No tengo la necesidad de que me amenacen de esa manera, no puedo permitirme ya tan pinche humillación, no lo van a parar, porque ya me lo dijeron, la vez pasada consideraron que no hubo violencia y no se metió con nada, pero ahorita me está amenazando que, a ni siquiera a mis hijos se les ocurra ver la televisión”, expresó.

Aunque sus compañeros le pidieron que se quede o algunos también pedirían salir del reality show, entre ellas, Briggitte Bozzo. Por su parte, Mario Bezares respetó su decisión y le pidió considerar su posible salida.