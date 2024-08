Adrián Marcelo y Karina Puente: La historia de amor nacida en un reality con todo y beso a mujer equivocada

La Casa de los Famosos México 2024 no solo es un reality show en el que los participantes compiten por un premio, pues el programa también forma parte de las historias de vida de sus habitantes, y entre ellos se encuentra Adrián Marcelo.

Precisamente, el creador de contenido es uno de los nominados en la semana 6 de La Casa de los Famosos, y entre las historias que ha contado no solo dentro del programa, sino en diferentes entrevistas, es la de su historia de amor con su esposa, Karina Puente.

Sin embargo, hay algo poco usual en ella: se conocieron en un reality show, donde el final resultó inesperado ya que ‘eligió' a otra mujer sobre Karina, tema que se ha revivido en redes sociales.

Adrián Marcelo tuvo un 'tropezón' antes de hacerse novio de Karina Puente en el reality 'Mitad y mitad'. (Foto: TikTok @tori2017love)

¿Cómo se conocieron Adrián Marcelo y Karina Puente?

Adrián Marcelo y Karina Puente se conocieron hace 10 años, en 2014, durante un reality show muy popular en Monterrey, ciudad de donde son originarios ambos.

Ella estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León, misma entidad académica en la que él se graduó de Psicología. Fueron pocas las posibilidades de encontrarse en el mismo campus, pero al tener contacto dentro del programa regiomontano, la química nació.

‘Mitad y Mitad’, el reality show que los unió

Al igual que otros reality shows donde el objetivo es ‘encontrar el amor’, Mitad y Mitad es un programa que todavía se transmite por Multimedios, cadena de televisión de Monterrey, en el que varias personas participan con el objetivo de conquistar al ‘protagonista’.

En una de las ediciones de 2014, donde Adrián Marcelo era el protagonista, hubo varias chicas participando, y entre ellas estaba Karina Puente, quien se dio a conocer en aquel entonces precisamente por el programa regiomontano.

La Esposa de Adrián Marcelo, Karina Puente, participó en el programa 'Mitad y mitad' en 2014. (Foto: Instagram @karyridge)

“Aquí en este estudio, ella estaba parada recibiéndome porque era la primera cita. Es la primera chica que conozco en Mitad y Mitad de las muchas que estuvieron intentando buscar mi amor. Estábamos siendo parte de un reality show muy exitoso de este canal y comencé a ver el tipo de mujer que era Karina”, dijo el participante de La Casa de los Famosos México en una entrevista para el programa SNSerio, de la misma cadena.

A lo largo de las transmisiones se hacían diversas dinámicas en las que el presentador no solo salía con su ahora esposa, también con otras chicas para ver qué tan compatibles era y descubrir si entablaría una relación con ellas.

Incluso, había ocasiones en las que viajaban juntos (todo para el programa) y en uno de esos viajes que hicieron a Las Vegas se dio cuenta de la buena química que había entre ellos, además de que la forma de ser de ‘La Chaparrita’ le gustó.

“Karina me acompañó (…) tenía que ir a trabajar a Las Vegas, a grabar. Me acuerdo de que mis amigos (estaban) en la alberca de un hotel y yo grabando una cita con ‘la Chaparrita’. Todo eso que vivimos y cómo se adaptó a ese momento (me gustó)”.

Uno de los viajes que hicieron Karina Puente y Adrián Marcelo cuando estaban saliendo en el programa fue a Las Vegas. (Foto: Instagram @karybridge)

Final de ‘Mitad y Mitad’ 2014: ¿Qué pasó el día que Adrián Marcelo ‘eligió’ a Karina Puente?

Después de varias semanas de transmisión, llegó la gran final de Mitad y Mitad 2014, en donde Adrián Marcelo, de ‘LCDLF’, tenía que elegir con cuál de las finalistas se quedaba.

Además de Karina, había una chica llamada Victoria que también buscaba conquistar al polémico Adrián Marcelo. Y el momento de elegir llegó, aunque el conductor sorprendió a todos en aquella final.

Con las dos chicas tomadas de la mano, el regiomontano dijo que llegó el momento de elegir. “La ganadora de mi corazón de Mitad y Mitad 2014 (…) es Karina”, lo cual ya esperaban muchos de acuerdo a varios comentarios que recibía ellas en sus publicaciones de Instagram en aquel entonces.

Adrián Marcelo eligió 'erróneamente' a Karina Puente en la final de 'Mitad y Mitad' de 2014. (Foto: TikTok @tori2017love)

Sin embargo, levantó la mano de la otra chica y se giró rápidamente para besarla, lo que causó desconcierto no solo en los conductores y la audiencia, sino en la misma Karina Puente, quien se mostró sorprendida por la acción del influencer.

En cuanto volteó a ver a Victoria, quien le correspondió el beso, él mismo ‘se sacó de onda’ y, entre las risas de los conductores, rectificó su elección durante una segunda toma, donde Victoria se veía preocupada.

“Hoy, en el último capítulo, y en el último minuto prácticamente (…) quiero hacer lo correcto y quiero decir lo que dije antes. La ganadora, indiscutiblemente, y siempre ha sido la ganadora de mi corazón… es Karina Puente”.

¿Cuándo se hicieron novios Adrián Marcelo y ‘la Chaparrita’?

En la misma final de Mitad y Mitad, Adrián Marcelo iba preparado ‘con todo’, pues fue donde le propuso a ‘la Chaparrita’ ser su novia.

Después de elegirla (ahora así) y darle un largo beso en la boca y otro en la frente, se inclinó con una cajita blanca donde llevaba un anillo; pero no se espanten, no era el de compromiso, pues solo ‘se le declaró’.

“¿Quieres ser mi novia en serio y aguantarme así como soy?”, expresó el conductor, a lo que, sin pensarlo mucho, ella respondió: “Sabes que sí”, todo esto entre los aplausos del público.

Karina Puente y Adrián Marcelo se hicieron novios en la misma final de 'Mitad y Mitad'. (Foto: Instagram @karybridge)

¿Cuándo se casó Adrián Marcelo con Karina Puente?

La historia de amor que inició en aquel reality de 2014 sigue vigente hasta el momento. Adrián Marcelo y Karina Puente duraron 7 años de novios, y aunque los primeros años resultaron complicados, nada los separó.

Se casaron por el civil en diciembre de 2021. La ceremonia fue sencilla, pues estaban esperando un par de meses más para armar la ‘pachanga’ en grande; esto ocurrió en octubre de 2022. El evento se realizó en la Riviera Maya con varios amigos de los influencers.

“Parte de lo que me enamora es los ojos con los que me ve. Yo también la admiro y la veo con ojos de admiración por todo lo que es como mujer, por la familia que proviene, su educación. Todo lo que me transmite son emociones positivas”, dijo en la entrevista con SNSerio.

Adrián Marcelo se casó con Karina Puente en diciembre de 2021. (Foto: Instagram @karybridge)

Las veces que terminaron Adrián Marcelo y Karina Puente

Aunque todo pareciera ‘miel sobre hojuelas’ en la relación de Adrián Marcelo con Karina Puente, lo cierto es que han puesto pausa a ella en algunas ocasiones, justo antes de casarse, contó ella en una entrevista para Multimedios.

La primera habría sido tras una discusión que tuvieron por un viaje organizado por ‘la Chaparrita’, pues su pareja no habría pedido los permisos necesarios en su trabajo para realizar un viaje a Miami.

Regresaron, pero tiempo después volvieron a terminar porque Adrián le había pedido tiempo. Y la tercera, fue porque Karina ‘necesitaba estar sola’, pues la situación en aquel entonces, como el poco tiempo que le dedicaba su pareja, le estaba afectando emocionalmente.