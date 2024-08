‘Te voy a dar una cachetada’: Sabine pide disculpas y habla de la ‘basura’ de Adrián Marcelo en LCDLF

Otra eliminada del equipo Tierra de La Casa de los Famosos México y la historia se repite, esta vez con Sabine Moussier quien quedó expulsada el pasado domingo y tras su salida se disculpó por algunas declaraciones y se quejó de las actitudes de Adrián Marcelo.

La antagonista de la telenovela El privilegio de amar tuvo una entrevista para un programa de televisión especial donde habló de diferentes temas, entre ellos las agresiones a Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Recordemos que dentro de la competencia, Sabine Moussier llamó prostitutas a las dos integrantes del equipo Mar después de una discusión.

Sabine Moussier llamó prostituta a Gala Montes. (Foto: Cuartoscuro).

“Este juego sí te lleva a cosas inesperadas, inexplicables, está muy difícil, saca lo peor de ti y yo sí voy a seguir defendiendo siempre el que la mujer vale no solo por su cuerpo y claro que me indigné, perdóname, Briggitte, si te dije ‘nalgas de pañal’, se metieron mucho conmigo y sí me hicieron sacar lo peor”, declaró Sabine Moussier a Pablo Chagra y a Shanik Berman en un encuentro compartido este martes.

Finalmente, pidió disculpas a todos los habitantes a quienes pudo herir sentimentalmente (sin mencionar nombres) durante su participación en La Casa de los Famosos México.

“Sí creo que las mujeres tenemos mucho más que dar, no solo pisar a la gente y lastimar sin que no les importe el dolor de otras personas (...) dije muchas cosas y lo lamento, pido perdón por la gente lastimada, de corazón, y si hay algo que deba hablar con alguien lo haré de frente”, finalizó la villana de telenovelas mexicanas.

Briggi Bozzo fue llamada 'nalgas de pañal' por Sabine. (Foto: Instagram @briggi_bozzo)

Sabine Moussier amenaza con golpear a Adrián Marcelo cuando salga de LCDLF México

En el mismo programa de televisión, Moussier presencio diferentes momentos de La Casa de los Famosos México, donde Adrián Marcelo se quejó de ella, al igual que otros integrantes de El Sindicato.

Tras escuchar hablar al influencer, Sabine se arrepintió de sentirse su amiga y amenazó con golpearlo si se lo encontraba en el futuro.

“Qué pena, tristeza y vergüenza decir que era un honor conocerte y darte un espacio en mi corazón, por ganar un lugar y dinero (...) gracias a tu basura y falsedad lograste que esta casa fuera un asco y un cochinero (...) te voy a esperar, se termina mi contrato y te voy a encontrar en la calle para darte una cachetada”, mencionó la famosa.

Sabine Moussier habló de Adrián Marcelo. (Foto: Instagram @sabineoficial)

¿Qué habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ ya fueron expulsados?

Hasta el momento van 5 eliminados de La Casa de los Famosos y son los siguientes (en orden de salida del reality show).

Los habitantes dentro del programa de televisión son 10 de los 15 iniciales y sus nombres se enlistan a continuación por equipo.

Team Mar

Team Tierra