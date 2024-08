¡Adiós a la cuenta de Ricardo Peralta!: El influencer fue dado de baja y su agencia lanza comunicado

A la deriva, así va la carrera del influencer Ricardo Peralta en el exterior de La Casa de los Famosos México 2024, reality en el que el domingo por la noche se lanzó contra Arath de la Torre al acusarlo de sesgar su libertad de identidad de género, al sacar de contexto una antigua declaración del presentador de televisión.

La actitud de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos ya había tenido polémicas anteriores e, incluso, desaprobación por su comunidad de seguidores, otros creadores de contenido, personas del medio y hasta sus propios amigos; por lo que, sus seguidores fueron disminuyendo paulatinamente, hasta que, este lunes su perfil desapareció de Instagram.

¿Qué le pasó a la cuenta de Instagram de Ricardo Peralta?

El perfil de Ricardo Peralta en Instagram tiene el nombre de ‘torpecillo’ y desde el inicio del reality, el influencer contaba con poco más de un millón de seguidores; mismos que comenzaron a disminuir de a poco, hasta que, previo a que dejara de estar disponible llegó a 915 mil.

El perfil de Ricardo Peralta en Instagram no está disponible desde la tarde de este 19 de agosto, no se saben las razones. (Foto: Captura de Pantalla Instagram @torpecillo / La Casa de los Famosos).

Hasta el momento el equipo de Ricardo Peralta no ha dado declaraciones sobre el cierre de la cuenta, en la que se pueden leer mensajes como ‘Se ha producido un error’ o ‘Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página. Volver a Instagram’.

Entre las posibles causas del cierre de la cuenta de Ricardo Peralta hay dos versiones que se popularizan en redes sociales, la primera apunta a una estrategia de su community manager de desactivar la cuanta para evitar que siga perdiendo seguidores.

La segunda apunta a una tarea en conjunto de sus detractores, pues desde días anteriores, muchos comenzaron a incitar que se denunciara el perfil de Peralta en Instagram para que fuera deshabilitado. De ser este el caso, el motivo por el cual la cuenta aparece como ‘no disponible’ se debe a que la red social lo desactivó.

Agencia de Ricardo Peralta lanza comunicado

Si bien, para un influencer, el verse en una situación donde sus redes sociales están cerradas al público ya puede ser un problema bastante serio, en el caso de Ricardo Peralta, este no es el peor de sus problemas al exterior de la Casa de los Famosos 2024.

La agencia de Ricardo Peralta lanzó un comunicado sobre sus declaraciones contra Arath de la Torre. (Foto: La Casa de los Famosos / Instagram @talentindustry).

Y es que, posterior a encarar a Arath de la Torre en el posicionamiento de la quinta gala del programa, Ricardo Peralta causó un sinfín de reacciones desaprobando su comportamiento al interior del reality show, acumulando críticas por intentar poner en contra de Arath a la comunidad LGBT.

Tanto así que, su agencia de publicidad Epik Talet Industry lanzó un comunicado para manifestarse respecto a las polémicas de su ‘cliente’ Ricardo Peralta, en el documento se puede leer lo siguiente:

“Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente, estas no reflejan los valores, ni la filosofía con las que operamos (...) Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida, de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente, como debe de ser”.

Ricardo Peralta es señalado por usar los derechos de la comunidad LGBT+ como una estrategia del reality show 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial / LCDLFM).

¿Quién es Ricardo Peralta de La casa de los famosos?

Ricardo Peralta se presentaba en su perfil de Instagram como influencer, actor y comediante. Tiene 34 años y nació el 8 de diciembre de 1989 en la Ciudad de México.

Estudió en Canadá, lo que le permitió desarrollar el aprendizaje de nuevos idiomas, entre ellos el inglés; el creador de contenido pertenece a un canal de YouTube llamado Pepe y Teo, que se dedica a publicar material relacionado con la comunidad LGBT. Además de haber participado en programas como MasterChef y Lol.