¿AMLO censurará ‘La Casa de los Famosos México’ tras polémica? Esto dijo el presidente del reality show

Las polémicas en La Casa de los Famosos, reality show señalado por violencia y misoginia, han llevado a que el programa, e integrantes como Adrián Marcelo, recibieran un llamado de atención de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reaccionó al respecto.

Todo sucedió durante una de las conferencias de prensa matutinas del mandatario, debido a que fue cuestionado sobre si los hechos violentos que han sucedido en las últimas semanas dentro del programa harán acreedor al reality show de Rosa María Noguerón a una sanción o censura.

¿Qué pasó en ‘La Casa de los Famosos’?

La polémica comenzó debido a que el comediante regiomontano hizo comentarios negativos sobre las personas que sufren depresión, además puso en duda que Gala Montes la padezca y se burló de su salud mental así como de sus problemas familiares.

Esta situación llevó a que los seguidores de La Casa de los Famosos 2024 pidieran a las autoridades que retiren la cédula profesional de Adrián Marcelo, quien se graduó de la licenciatura de psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Adrián Marcelo es uno de los habitantes más polémicos de 'La Casa de los Famosos' 2024. (Foto: Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México / LCDLFM).

Además, poco después el comediante “bromeó” con golpear a Brigitte Bozzo y arrojarle agua hirviendo, lo que preocupó a los seguidores del reality show, en el cual la conductora Mariana Echeverría ha sido exhibida por “bully”.

¿Qué dijo AMLO sobre ‘La Casa de los Famosos’?

Luego de las quejas de los televidentes, las peticiones para expulsar a Adrián Marcelo del reality show y el llamado de atención de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.

En su conferencia de prensa matutina indicó que él no ha visto La Casa de los Famosos y aseguró no saber de qué trata; no obstante, indicó que las libertades deben garantizarse.

“Si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento en el que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver”, agregó.

Esta edición de 'La Casa de los Famosos' ha sido una de las más polémicas llegando a recibir llamados de atención por parte de las autoridades. (Foto: Especial El Financiero)

Además de ello, el mandatario cuestionó la popularidad que realmente tiene el programa e indicó que en todo caso, quien debe hacerse responsable de lo que sucede dentro del reality show son los dueños de Televisa.

“Lo que deberían hacer los dueños es autolimitarse por cuestiones de decencia, de ética, o sea, Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa, porque no creo que estén permitiendo vulgaridades, expresiones tóxicas o insultos, eso depende de ellos”, comentó López Obrador.

¿Habrá o no censura en ‘La Casa de los Famosos’?

El presidente de México también indicó que todas las personas son libres, por lo que no habrá censura en el reality show y pidió a las autoridades del país no involucrarse en la polémica.

“No nos metan a nosotros y que Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, cero censura, nada de censura”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario indicó que si a los ciudadanos les molesta o provoca incomodidad La Casa de los Famosos, lo mejor será denunciarlo con el objetivo de que los directivos de Televisa se percaten de lo que sucede.

“Más que una censura de una oficina, de un gobierno, son los ciudadanos (quienes deben denunciar)”, comentó el presidente, quien reiteró que es probable que el show no sea tan popular: “a lo mejor ni rating tiene”.

‘La Casa de los Famosos’: el show con más rating

Poco después de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, Televisa Univisión compartió un comunicado en el que señaló que La Casa de los Famosos México 2024 se convirtió en el programa más mediático en la historia del país.

En el comunicado detallaron que el reality show acumula 6.5 mil millones de reproducciones de video en redes sociales, correspondientes a las tres semanas que se ha emitido la segunda temporada.

💻📲🇲🇽Récord de audiencia digital en México por un contenido audiovisual: 6.5 mil millones de reproducciones de video con #LaCasaDeLosFamososMX 2024 🏠 pic.twitter.com/OZ8hvJXt1s — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) August 15, 2024

“La Casa de los Famosos México 2024 es un hito audiovisual y fenómeno social nunca antes visto en la televisión mexicana y en las plataformas digitales”, agregó Televisa Univisión, quien hasta ahora no ha expulsado a ningún integrante a causa de su comportamiento.