¿Por qué lloró Mariana Echeverría en ‘La Casa de los Famosos’ 2024?: ‘Me he aguantado muchas cosas’

“Quiero descansar y en mi cuarto no descanso”, fue el pretexto que Mariana Echeverría utilizó para poder dormir sola, aunque sea por una noche, en el clóset de La Casa de los Famosos México 2024. Incluso, detalló que no ha dejado descansar a Adrián Marcelo debido a que habla dormida.

Aunque, algunos de sus compañeros se sorprendieron por su decisión y hasta le preguntaron por su estado emocional, Mariana reiteró que no le pasaba nada más que querer pasar una noche a solas para que ella y su compañero del equipo Tierra, Adrián, durmieran bien; ¿sería cierto su argumento?

¿Qué pasó con Mariana Echeverría en ‘La Casa de los Famosos’?

En cuanto Brigitte salió de la habitación de La Casa de los Famosos 2024, Mariana pudo desahogarse de la carga emocional que sentía al llorar en soledad por unos cuantos minutos, la participante del reality show optó por cubrirse los ojos para sollozar con más privacidad de las cámaras y, posteriormente, se durmió.

#MarianaEcheverría decidió dormir en el vestidor para desahogarse 😔😓#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/Mc7qHqhyYq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 14, 2024

En ese momento, la concursante que ha optado por liderar la cocina del reality y cuyas actitudes con sus compañeros no han sido las más honestas, no pronunció palabra sobre su sentir; fue la mañana siguiente cuando, desde el jardín y también en solitario, Mariana optó por platicar con una de las cámaras sobre lo que le pasaba.

“Está bien difícil como se explotan los sentimientos al por mayor; soy muy explosiva, muy visceral y he estado aguantándome muchas cosas, y luego el extrañar a mi familia está bien cañón” y agregó:

“No lo he llorado hasta ayer que me puse a llorar, pero me he aguantado machín, todos los días pienso en mi familia, sé que es un juego, pero necesitaba llorar un poquito y no quería que me vieran los demás”.

Con sus palabras, el público pudo notar que Mariana ya reciente el encierro del reality, pues, incluso, platicó con su hijo a la distancia y le recordó sus sentimientos por él y su papá.

Mariana Echeverría salió del cuarto Tierra para llorar en soledad; incluso, mandó un mensaje a su familia. (Foto: YouTube / El 5).

“Todos los días te pienso, te recuerdo, quiero saber si te lavaste los dientes, si leíste tu cuento, si echaste la siesta con tu papá, te extraño mucho y, como te lo prometí, saliendo con vamos a ir de vacaciones”, dijo Mariana reprimiendo sus lágrimas.

“Creo que ha sido el retro más difícil, ¿en qué momento me dejaron venir? Tengo un problema de rinitis que tampoco me deja dormir. Necesito ganarme la suite para irme a descansar yo sola”, reflexionó la participante, que también ha causado polémica al exterior de la Casa de los Famosos.

Mariana Echeverría deja el cuarto Tierra previo a las nominaciones de ‘La Casa de los Famosos’ 2024

Si bien, una de las líderes del equipo Tierra necesitaba un momento en soledad para recargar energía, llorar y enviar un mensaje a su familia, que saliera del cuarto Tierra la noche previa a la nominación, causó intriga en Agustín, quien le dijo “Ya no vuelvas”, al enterarse de que dormiría en el vestidor.

Mientras que, Mariana le respondió “Dicen que en Mar tienen dos camas más para mí, perros (...) No voy a regresar, ya te dije, Agustín”.

Después de la solitaria noche de Mariana, ante las cámaras mostró cierta preocupación sobre las nominaciones de este miércoles, pues considera que puede salir entre las afectadas.

“Las cosas se van a poner chonchas, si repiten la dosis, van a ir por mí y no porque no me quieran a aquí, me llevo bien con todos, es una cuestión de estrategia”, aseguró.