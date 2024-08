¿Por qué Arath de la Torre llamó ‘tóxica pasiva’ a Mariana Echeverría en ‘La Casa de los Famosos México’?

La segunda semana de La Casa de los Famosos México aún no termina y los conflictos entre los habitantes no disminuyen, sino todo lo contrario, especialmente entre Mariana Echeverría y otros participantes como Adrián Marcelo, pero ahora fue el turno de Arath de la Torre.

Complots, agresiones y ofensas son tres de las cosas que los concursantes del reality show acusan de sus contrincantes, como los presuntos malos tratos hacia Briggi de sus otros compañeros.

Por mencionar otro ejemplo está la pelea protagonizada por el originario de Monterrey y Mariana Echeverría por supuestamente estar en contra de Mario Bezares a petición de Paul Stanley.

Mariana Echeverría habló en varias ocasiones en contra de Mario Bezares. (Foto: YouTube / El 5)

Estas actitudes de una de las líderes de ‘El sindicato’ la llevaron a tener algunos roces con los demás famosos y ahora fue Arath de la Torre quien la llamó ‘tóxica pasiva’.

¿Qué pasó entre Arath de la Torre y Mariana Echeverría?

El conductor del programa Hoy platicaba en el baño con ‘Mayito’ a quien comentaba que Echeverría “jugaba sucio” y agredía a las personas.

“Sabe que está jugando sucio por debajo del agua, conmigo trató, me dijo de cosas, no es cierto, sabe que duele, ayer estalló con Adrián, contra ti, es tóxica, pasiva y defiende su cocina porque es su poder y no tiene otra cosa para hacer”, dijo el también comediante.

“Nos está volviendo locos a todos, Karime me dijo que le reclamó, que no tiene madre y según nadie la defendió, intenté estar de su lado, con amor, la protegí, pero no me dio herramientas para defenderla”, comentó Arath este sábado en La Casa de los Famosos México.

En ese momento entró Mariana Echeverría al baño y confrontó a de la Torre por armar un complot en su contra, a lo que él solo le respondió “estrategias”.

Arath de la Torre es uno de los líderes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quién fue el salvado de la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos México’?

El pasado viernes se vivió la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024 y a falta de un retador victorioso, Ricardo Peralta se mantuvo como el líder.

Para sorpresa de sus compañeros, el exparticipante de MasterChef decidió salvar a Briggitte Bozzo, sacándola de la lista de los nominados.

Briggi Bozzo fue salvada por Ricardo Peralta. (Foto: Instagram @briggi_bozzo)

¿Quiénes son los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’?

La primera eliminada del reality show fue Paola Durante y ahora, los actuales habitantes en peligro de abandonar La Casa de los Famosos el próximo domingo 4 de agosto son los siguientes.