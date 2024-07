Confesiones de ‘La Casa de los Famosos’ 2024: ¿Cómo murió el hijo de Shanik Berman? ‘Se pegó en la cabeza’

Aún pasan las primeras horas de encierro para los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 y las revelaciones no dejan de fluir entre las conversaciones, así lo demostró Shanik Berman al compartir detalles de la muerte de su hijo Daniel con su compañero Adrián Marcelo.

La muerte de Daniel Berman no es noticia actual, fue en 2004 cuando la periodista de espectáculos se enfrentó al desgarrador hecho de perder a su hijo en un accidente automovilístico, pese a ello, Shanik guardó silencio por varios años sobre la tragedia; hasta que comenzó a hablar de ello en su programa de radio o en entrevistas para producciones como Hoy.

Pero, ahora, dentro de La Casa de los Famosos 2, la especialista en farándula recordó el momento en el que se enteró de la muerte de su hijo y su inmediata reacción.

Shanik habla de la muerte de su hijo con Adrian Marcelo. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mIw0C0K6Zt — Soy Marbe (@BellaIndirecta) July 23, 2024

¿Qué le pasó al hijo de Shanik Berman?

“Me habla Jorge a la 4 de la mañana y me dice ‘te tienes que regresar’, yo le digo ‘No, papi, es hasta mañana cuando me regreso’ y me dice ‘no, es que ‘nuestro hijo se murió’; yo pensé que estaba soñando y le colgué”, confesó Shanik en La Casa de los Famosos.

Shanik continuó la conversación afirmando que después de colgar con su esposo, Jorge Berman, comenzó a recibir llamadas de la prensa para cuestionarla sobre la muerte de su hijo “¿Es cierto que tu hijo se murió?, me decían”.

“Le dije a Jorge, pero llévalo al doctor y me decía: es que está muerto (...) cómo sabes que se murió, trata de hacer algo y me decía: es que está muerto; yo aullé todo el camino del avión, eran gritos como de una loba herida”, recordó la presentadora de Hoy.

Mientras Shanik platicaba lo sucedido con su hijo Daniel, Adrián Marcelo se mostró consternado y empático con la tragedia de su compañera de reality, con la que ha tenido muy buena relación en el arranque de La Casa de los Famosos segunda temporada. Pues en otro momento, Adrián también le compartió aspectos de su vida personal y de pareja con su esposa ‘la chaparrita’ y su deseo de convertirse en padres.

Shanik Berman habló de la muerte de su hijo, Daniel, en La Casa de los Famosos. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quién fue Daniel Berman?, hijo de Shanik Berman

Daniel Berman fue el hijo de la periodista Shanik Berman y el empresario Jorge Berman, murió a la edad de 19 años a causa de un accidente automovilístico suscitado en la Ciudad de México, en periférico, cuando el joven viaja en un vehículo que fu impactado por otro que intentó incorporaras a la vialidad sin precaución.

“Tenía 19 años, un accidente de un borracho, le pegó en la llanta de atrás, el coche se volteó a la chica que le estaba dando el aventón, no le pasó nada y él se murió, se pegó en la cabeza”, y agregó: “Yo le digo a mi esposo e hija, ¿hubieran preferido no tener a Daniel o tenerlo 19 años, aunque luego no los arrancaron? Yo prefiero haberlo tenido”.

El caso de este incidente también obtuvo una amplia cobertura mediática, incluso, en el programa A Corazón Abierto, de Televisa, Shanik revelo que buscó justicia para su hijo durante algún tiempo y hasta con ayuda de Marcelo Ebrard; sin embargo, el responsable del accidente sobornó a las autoridades para evadir su responsabilidad por la muerte de Daniel y nunca fue a prisión.

“Todas las pruebas son tremendas, perdí a mi papá, a mi mamá, a mi hijo (...) tienes de dos, el problema siempre va a estar, pero tú decides es cómo quieres responder al problema, porque ser víctima también es una estrategia, con todo respeto”, dijo Shanik en el reality show.

Shanik Berman es la periodista de espectáculos que habita 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero).

Shanik Berman en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024

Shanik Berman se ha convertido de las famosas que más contenido ha generado en sus primeros días dentro de La Casa de los Famosos segunda temporada, su curiosidad natural, los secretos de la farándula que sabe y la relación con un sinfín de celebridades juegan a su favor en este reality.

Sin duda, uno de los momentos que revelaron su profesionalismo y alcance dentro del medio fue durante una plática con Paola Durante, en la que Paola mencionó que hace tres años estuvo a punto de casarse; sin contar con que Shanik tenía los pormenores de su historia y hasta varios detalles más sobre aquel novio cuyo nombre se mantuvo en el anonimato.

Por favor, no saquen a Shanik de la casa de los famosos, es la que da más contenido 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/KSBoXV8ZbS — Anita Ramirez (@anita_ramirez_g) July 23, 2024

“Me iba a casar hace tres años y si me fue muy mal, muy mal”, dijo Paola cuando Shanik reveló “estaba casado”, la plática continúo y Paola dijo que, incluso, el hombre le dio el anillo de compromiso, pero Berman volvió a interrumpirla para revelar “estaba casado y volvió con su esposa”.

“¿Y regresó con su esposa? Me acabo de enterar”, respondió Paola con lágrimas y risas, dado que la periodista tenía todos los detalles de su antigua relación.