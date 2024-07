Líder en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ¿Dónde y a qué hora ver la prueba HOY 29 de julio?

Es lunes y es prueba de líder en ‘La Casa de los Famosos México 2024′ en donde los habitantes han participado en distintos retos a lo largo del día para llegar a la final y conocer al participante con varios beneficios especiales.

‘La Casa de los Famosos México’ tuvo a su primera famosa eliminada, por lo que ahora, los habitantes buscan los privilegios que tiene el ganador de la prueba de líder, uno de los cuales los libra de salir del reality show esta semana.

Horarios: ¿Dónde ver la prueba de líder de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024 EN VIVO?

La transmisión se encuentra disponible las 24 horas del día en los canales exclusivo de Vix Premium. Pero la prueba de líder se transmite también por televisión abierta. El reality tiene los siguientes horarios semanales:

Lunes a viernes 10:00 PM por Canal 5

Domingos: 8:30 PM por el canal de Las Estrellas

Todas las cámaras en ViX

Paola Durante es la primera eliminada de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero / Facebook Paola Durante / LCDLFM).

Líder HOY: ¿Quién ganó el liderazgo en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Este jueves, la prueba de líder se llamó ‘Claxoneando’, en la que los habitantes de cada cuarto encontraron los objetos solicitados y los llevaron hasta el auto que se encontraba en el jardín. Al llegar, debían ingresar al vehículo, por lo que solo cinco de cada cuarto avanzaron a la semifinal

Después de dos errores, los participantes de la Casa de los Famosos eran eliminados del reto, hasta que solo quedaron los cinco finalistas que enfrentan la última prueba esta noche, a las 22:00 horas:

Arath de la Torre

Agustín Fernández

Karime Pindter

Ricardo Peralta

Luis ‘Potro’ Caballero

Entre los privilegios del líder de la semana, se encuentra la salvación, por lo que ninguno de los habitantes lo puede nominar. También podrá disfrutar de la suite que cuenta con baño propio y jacuzzi.

¿Quién fue el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ 2024?

Paola Durante fue la primera eliminada de ‘La Casa de los famosos México’, tras no conseguir los votos suficientes para ser salvada por el público. Paola es una exmodelo y presentadora de televisión que trabajo junto a Paco Stanley y Mario Bezares en el programa Una tras otra.

Fue la última habitante en ser revelada y la misma Paola contó que no se sintió integrada dentro de la ‘Casa de los Famosos’, ni con sus compañeros.

“Bien, es que yo lo sentía, ¿sabes? Cuando llegué y me senté en esa suite, no me sentía parte de. Luego mi taza ni tenía mi nombre, nada tenía mi nombre y yo me sentía excluida”, detalló Paola, tras su eliminación.

#PaolaDurante se conecta con sus compañeros y se despide de ellos 🥲🥲 #LaCasaDeLosFamososMX 🏠 pic.twitter.com/rir296RooO — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 29, 2024

Participantes: ¿Quiénes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Ellos son los 14 habitantes que quedan en el reality: