‘La Casa de los Famosos’: Adrián Marcelo se disculpa con Briggi Bozzo por incomodarla en una entrevista

Los conflictos en La Casa de los Famosos México no terminan, solo cambian de protagonistas y ahora llegó el turno de Adrián Marcelo y de Briggi Bozzo después de una confrontación realizada por la actriz por una entrevista en el pasado.

La ahora integrante del cuarto mar recordó una visita que tuvo a uno de los programas de televisión del conductor en 2022, del que no reveló detalles acerca del nombre.

¿Qué reclamó Briggi Bozzo a Adrián Marcelo?

Briggi reclamó a Adrián Marcelo por hacerla sentir incómoda durante la primera ocasión donde se conocieron, especialmente por los temas y preguntas hechas por el de Monterrey.

Briggi Bozzo fue la habitante con mayor número de puntos en la gala de nominación. (Foto: Instagram @briggi_bozzo)

“Honestamente, no me caíste bien en esa entrevista, quería matarte a ti, al otro conductor y a toda la producción (...) yo tenía 20 años, me preguntaron de mi novio, de la exnovia de mi exnovio, de mis cirugías, que si me operé, es la entrevista más incómoda en toda mi vida”, contó la actriz en La Casa de los Famosos México.

Bozzo también reveló la incomodidad sentida cuando el compañero de Adrián Marcelo le pidió mostrarle uno de sus tatuajes, pero en privado.

“Me molestó que le llamaran a mis amigos, a gente conocida para obtener mayor información mía, me maquillaron horrible también”, agregó Briggitte.

Adrián Marcelo incomodó a Briggi Bozzo. (Foto: Instagram @adrianmarcelo10)

¿Qué respondió Adrián Marcelo a Briggi Bozzo?

Adrián Marcelo, después de las acusaciones de Briggi Bozzo, le pidió perdón por hacerla sentir incómoda en aquella entrevista y dijo no sentirse cómodo con la forma de ‘molestar’ a los invitados a ese programa de TV, por lo que renunció.

“Los artistas nos pedían no hablar de esto o aquello hasta el punto donde ya no nos importaba, era medio cruel, te ofrezco disculpas (...) ese día nos faltó suavizar, de verdad, perdón Briggi, yo solo llegaba, me sentaba y listo, pero fue una de las razones por las que ya tenía que dejarlo”, respondió el influencer.

La actriz venezolana Briggitte Bozzo está en 'La Casa de los famosos México'. (Foto: Instagram / @briggi_bozzo).

¿Quiénes están nominados en la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos México’?

En la segunda semana de La Casa de los Famosos México nuevamente fueron 5 los nominados, a pesar de que en caso de haber un empate podría integrarse a la lista más habitantes.

Las personalidades en riesgo de convertirse en el o la segunda eliminada del reality show son los siguientes.