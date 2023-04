PERFIL: ¿Quién es Adrián Marcelo, influencer señalado de acoso sexual?

El presentador de televisión Adrián Marcelo fue denunciado por acoso sexual ocurrido en 2022 en contra de su exnovia, Carolina Lerma.

La joven denunció en su perfil de Instagram que, tras meses de dar por concluida su relación con el también influencer, se reunieron en su auto con el fin de platicar cómo se había sentido ella.

“Comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué (...) me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él”, señaló la joven.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.

Captura de pantalla de la publicación de Carolina Lerma en Instagram.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un influencer que recientemente (6 de abril) cumplió 33 años. Originario de Nuevo León, se dedica a crear contenido en redes sociales, además de ser presentador en Multimedios, empresa de televisión regiomontana.

Estudió psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene un posgrado en Negocios Internacionales.

El también conductor de televisión es más conocido por sus polémicas en redes sociales, pues en más de una ocasión ha hecho comentarios ofensivos hacia diversas personas; sus opiniones gordofóbicas, racistas y misóginas son las que más revuelo han causado.

Recientemente también tuvo un enfrentamiento con el luchador Chessman, quien le pegó durante una entrevista sus comentarios vertidos en redes sociales y este le devolvió el golpe.

Actualmente tiene un programa en Multimedios llamado Adrián Marcelo Presenta, además de un podcast en Spotify y YouTube llamado Hermanos de Leche, que comparte con Iván Fematt ‘La Mole’ y con el cual ha realizado giras por distintas ciudades de la república para presentarlo en formato stand up.

En sus redes sociales se muestra como un aficionado a las apuestas.