Shanik habla de la mamá de Luis Miguel en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024: ‘Tuvo una vida tremenda’

Shanik Berman, integrante de La Casa de los Famosos México 2024, prometió iniciar un programa para hablar acerca de otros famosos y las polémicas de los espectáculos si el público la salvaba después de ser una de las primeras nominadas, ella cumplió su palabra y comenzó con el tema de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

La conductora de televisión recibió nueve puntos y estuvo en riesgo de ser eliminada en la primera semana, junto a Mario Bezares, Paola Durante y Briggi Bozzo.

Shanik Berman fue nominada en 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero).

¿Qué dijo Shanik Berman de la mamá de Luis Miguel?

Shanik Berman citó al investigador César Hernández y lo consideró el creador del mayor análisis del destino de Marcela Basteri, quien, según la famosa, descubrió que no existe un registro de la tumba de la mamá de Luis Miguel, solo del ingreso de la expareja de Luisito Rey a Madrid.

La periodista agregó que el papá de ‘El sol de México’ intercambio a su esposa con ‘El negro’ Durazo para impulsar la carrera artística del intérprete de ‘La Bikina’.

“En el caso de Marcela Basteri, extremadamente bella, una historia tremenda, su mamá la abandonó en un orfanato, pues resulta que Luisito Rey le dijo (a Durazo) ‘yo noté que te gusta mi mujer (...) iban con Durazo, le pedía desabrocharse los botones a cambio del éxito de la carrera de Luis Miguel”, contó Berman este martes.

La desaparición de Marcela Basteri es un misterio en la vida de Luis Miguel. (Foto: Instagram @honor.marcela.basteri.mexico)

Finalmente, Shanik Berman confesó algo dicho por Andrés García, amigo del exjefe de la Policía de la CDMX en el sexenio de López Portillo y de Luisito Rey, sobre Basteri.

“Me lo dijo Andrés García, que llegó el día que Luisito Rey dijo ‘necesito que mates a Marcela’”, culminó la presentadora con la primera edición del programa ‘Si me salvan’, realizado en La Casa de los Famosos México 2024.

Por el momento, Luis Miguel no emitió declaraciones de ningún tipo tras lo contado por Shanik en el reality show.

Luis Miguel es hijo de Marcela Basteri. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién fue el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

El domingo 28 de julio salió el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2024. Las últimas dos en subir al carrusel fueron Briggi Bozzo y Paola Durante.

Después de unos momentos de tensión entre los demás participantes, se abrió la puerta y la exedecán de Paco Stanley se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada del reality show.

“Hola chicos, quiero agradecerles todo su cariño, sé que todos notaron que me costó mucho trabajo, pero me los llevo de verdad en el corazón, gracias por la oportunidad, de verdad los quiero mucho y siento que no me hayan podido conocer un poco más”, mencionó Durante a los concursantes tras su salida.