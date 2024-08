¿Cómo ha sido la relación de Faisy y Mariana Echeverría? ‘Tuvimos un encontronazo... Me hice a un ladito’

Faisy, conductor y actor mexicano, dio a conocer que fue él quien tomó la decisión de despedir a Mariana Echeverría, polémica participante de La Casa de los Famosos México, de su programa Faisy Nights, luego de que ambos presentadores se distanciaron.

El actual conductor principal de Me Caigo de Risa señaló en un encuentro con los medios de comunicación que él, como director ejecutivo de Faisy Nights, prefirió dejarla fuera de dicho show donde hay invitados cada noche y se realizan dinámicas cómicas.

¿Qué pasó con Faisy y Mariana Echeverría?

Faisy no había dado detalles sobre su relación actual con la integrante de La Casa de los Famosos México, no obstante, tras ser exhibida por haber cometido bullying en contra de sus compañeros, el conductor fue cuestionado sobre la actitud negativa de Mariana.

Aunque, Omar Pérez evitó hablar de las polémicas en LCDLF, compartió que prefirió alejarse de la exparticipante de Las estrellas Bailan en Hoy, debido a que ya no sentía bien con ella.

“Es válido moverse. No solo ahí: en la universidad, en la oficina, en una escuela; yo lo que hice fue eso (...) me gustaría decirles más cosas, pero trato de portarme como un caballero. Tomé la decisión de seguir, porque ya no me la pasaba bien”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

Por este motivo, Faisy dejó de trabajar con ella en Faisy Nights y recomendó a todas las personas alejarse en caso de que se sientan mal por actitudes que pueda llegar a tener Mariana Echeverría.

“Si hay personas que han sentido eso de Mariana (bullying), deben expresarlo en el momento y moverse. Yo lo que les puedo decir es que, en el momento en el que ya no me sentí cómodo, me hice a un ladito”, agregó.

¿Cómo se conocieron Faisy y Mariana Echeverría?

A pesar de que Omar Pérez, nombre real del conductor, comparte una larga amistad con Mariana Echeverría, desde hace un año ambos se alejaron y siguieron caminos separados, tanto personal como profesionalmente.

La buena relación que los presentadores comenzó luego de que ambos se conocieron en un antro, ya que Faisy vio a Mariana y le pareció atractiva, por lo que decidió hablarle; no obstante, se hicieron buenos amigos.

Faisy y Mariana Echeverría A pesar de que Mariana Echeverría y Faisy tenían una gran amistad se distanciaron durante los últimos meses. (Foto: Faisy Nights)

Luego de años juntos, la amistad se fracturó en un ensayo de Faisy Nights, debido a que ambos pelearon. En su momento se llegó a especular que el actor supuestamente hizo comentarios despectivos a Mariana Echeverría, no obstante, Faisy lo negó.

En una entrevista con el programa matutino Hoy, el conductor de televisión indicó que tuvieron “un encontronazo”, sin embargo, no sucedió de la manera en la que los medios de comunicación lo retrataron.

“Mariana es de mis mejores amigas, fue mi testigo, fui su testigo también en la boda, y seguiremos peleándonos y seguiremos encontentándonos”, comentó Faisy al respecto, ya que no es la primera vez en la que tienen un pleito.

Faisy y Mariana Echeverría Faisy aseguró que ya no se siente cómodo cerca de Mariana Echeverría, aunque no explicó los motivos de esta situación. (Foto: Faisy Nights)

En una ocasión, ambos revelaron que se han dejado de hablar hasta por todo un año e incluso se bloquearon de sus redes sociales tras una fuerte pelea, en un video que el conductor compartió en su canal de YouTube.

Tras este fuerte pleito, ambos se reencontraron en 2014 en Me Caigo de Risa, en donde hicieron las paces nuevamente y trabajaron juntos cerca de una década, ya que Mariana Echeverría no fue incluida en la nueva temporada.

Sobre esta situación, el conductor solo había mencionado que se alejaron debido a que los unían las fiestas y las salidas; sin embargo, Mariana estaba más enfocada en su familia. También aseguró que había un gran cariño entre ellos.