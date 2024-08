¿Ya no son amigos?: ‘Potro’ habla de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos’; ‘no puedo apoyarlo’

Hasta ahora, van tres eliminados de La Casa de los Famosos México 2024 y, con cada salida, los exhabitantes se vuelven observadores de la realidad que vivían al interior del reality, descubriendo detalles que habían pasado desapercibidos; y, al parecer, esto le pasó a Luis ‘El Potro’ Caballero con su expulsión.

El tercer eliminado de La Casa de los Famosos 2024 ya ha tenido tiempo de ver los clips más virales de su participación, la de su equipo Tierra y la del resto de los integrantes; incluso, sus opiniones más recientes se contradicen con sus primeras palabras como eliminado, ¿qué ha dicho? Te contamos.

¿Qué dijo ‘El Potro’ de Adrián Marcelo?

Mientras el domingo por la noche, ‘El Potro’ aseguró que no se arrepentía de nada sobre su juego y el de su equipo al interior de la Casa de los Famosos, 24 horas después, en el mismo foro ya había recapacitado sobre varias actitudes, principalmente de Adrián Marcelo.

Potro es el participante eliminado en la tercera semana de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial El Financiero)

“Se tocan temas muy delicados, se tocan fibras muy profundas. Creo que hasta para tener ese tipo de roces hay que tener clase. Los dos se dijeron cosas hirientes, yo no apoyo en lo absoluto a ninguno de los dos. Yo entiendo que en la guerra y en el amor, todo se vale. Pero que gane el mejor, ya quedaron en el acuerdo de juego limpio”, expresó.

Incluso, Shanik lo cuestionó sobre su relación con Adrián Marcelo al interior de La Casa de los Famosos, a lo que Luis Caballero respondió: “Después de ver esto, si te puedo decir que es complicado, no puedo apoyar a alguien que puede ser que esté abusando de su posición y de su empleo, él es psicólogo, entonces él sabe cómo llegarte”.

Al respecto de sus declaraciones, en redes sociales como TikTok, los usuarios han opinado que ‘Potro’ ya fue asesorado sobre el comportamiento del equipo Tierra en el reality y busca redimirse; mientras otros tantos afirman que salió a tiempo antes de cometer más errores que afecten su carrera en televisión.

‘Potro’: El tercer expulsado de ‘La Casa de los Famosos’

‘Potro’ Caballero no ha dejado de hablar sobre su participación, estrategias y equipo dentro de La Casa de los Famosos segunda temporada; incluso, en una transmisión en vivo con Pablo Chagra, el influencer aseguró:

Adrián Marcelo es uno de los habitantes más polémicos de 'La Casa de los Famosos' y Potro emitió su opinión al respecto de su amigo (Foto: Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México / LCDLFM).

“Me siento contento, me siento liberado: ahora estoy regresando a la realidad y me estoy dando cuenta que la estrategia que tuve no fue la correcta, yo pensé que lo estaba haciendo muy bien y quedé como payaso”, dijo.

Incluso, dijo claramente que uno de sus errores fue cambiarse de cuarto porque “los que yo pensé que eran los más fuertes son los menos apoyados”; sin olvidar mencionar que Adrián Marcelo es “irreverente”.

“No entiendo por qué se espantan si sabían a quién estaban metiendo. Adrián Marcelo es una personalidad irreverente, con un humor ácido, un humor negro (...) Hay gente que no entiende el humor, él hace ese tipo de cosas. Es muy inteligente, sabe lo que está haciendo”, sentenció sobre su amigo con quien compartió la suite del líder.

Potro es el tercer expulsado de la Casa de los Famosos 2024 y sus declaraciones en el exterior han generado polémica. (Foto: Especial).

¿Cuál es el verdadero nombre de ‘Potro’ Caballero?

Luis Caballero, es el verdadero nombre del ‘Potro’, exintegrante de La Casa de los Famosos que salió expulsado en la tercera semana, tras su salida del reality, el influencer afirmó:

“Esto es como la vida misma, creo que tú también presientes cuando el final está muy cerca, yo desde un día antes no pude conciliar el sueño, me sentía muy inquieto... No sé por qué ya presentía que me estaba agarrando la mano el chango y así fue. Creo que lo tomé de la mejor forma, la neta, obviamente cuando vi el DiDi me saqué de onda”.