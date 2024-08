‘La Casa de los Famosos’ 2024: ¿Cuáles son las polémicas de Mariana Echeverría fuera del reality?

Conductora, mamá y esposa, ella es Mariana Echeverría, la habitante de La Casa de los Famosos México 2024 que, junto a su compañero de equipo, Adrián Marcelo, han causado polémicas dentro del reality show. Sin embargo, fuera de la casa la realidad no es muy diferente, pues ya se viralizan diversas acusaciones en su contra por temas bastante delicados.

Si bien, su amistad con Faisy y su inmediata salida del programa Me Caigo de Risa, desataron rumores de supuestas peleas y mala relación con el resto del elenco; esto es solo la punta del iceberg en la carrera de Mariana Echeverría.

La conductora de televisión también fue acusada de hacer bullying en el CEA de Televisa, y fue una de sus excompañeras de clases artísticas quien lo sostuvo; La actriz María Aura aseguró que el compartimiento de Mariana contra Brigitte Bozzo no está alejado de su personalidad en la vida cotidiana, pues siempre se ha dedicado a hacer bullying a otras mujeres.

Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual . Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión. https://t.co/h58vvEcP68 — Gloria Aura 🕊️ (@GloriaAura) August 7, 2024

¿Qué pasó con Mariana Echeverría en el Crucero?

Hacer bullying, insultar y ser descortés, son los escándalos menores que se le atribuyen a Mariana Echeverría, quien también enfrenta acusaciones por incitar a un hombre a saltar de un crucero al mar abierto, según indican diversas versiones, para impresionar a la regiomontana.

El caso que involucra a Mariana Echeverría y la muerte de Jorge Alberto López Amores, de 25 años, se remonta al 2014, cuando se realizaba el Mundial de futbol en Brasil; ambos viajaban en un crucero de Fortaleza a Puerto Recife cuando Jorge Alberto se aventó desde el piso 15 del barco.

Algunos testigos aseguraron que el mexicano estaba en estado de ebriedad cuando se aventó del barco en movimiento y de una altura de casi 50 metros; justo en ese momento, Mariana Echeverría estaba con él, se ha dicho que, supuestamente, la conductora lo incitó a saltar, pero ella no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Mientras que, el expediente por el caso de la muerte de Jorge Alberto López, hijo del exprocurador de justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, se ha mantenido privado desde entonces; nunca pudieron recuperar el cuerpo del joven.

Mariana Echeverría enfrenta varias polémicas que están relacionadas con muertes de personas de su círculo cercano. (Foto: Instagram @marianaecheve).

¿Qué le pasó a Mariana Echeverría?: Otras polémicas de la habitante de LCDLF 2024

Mariana Echeverría acumula denuncias públicas cada vez más delicadas, entre ellas, el programa Chisme No Like reveló que la conductora podría estar implicada en otras muertes, y no solo eso, pues también su hermana, Ximena Echeverría, estaría implicada.

De acuerdo con el testimonio anónimo de alguien cercano a la conducta de las Echeverría, presuntamente Mariana habría causado la muerte de una joven que se quitó la vida debido al bullying que sufría, el testigo, incluso, mencionó que hay una nota de despedida en la que señala la razón de su acto.

“Dejó una carta póstuma, ¿eh? La carta póstuma decía que ya no aguantaba el bullying de Ximena Echeverría, que era insoportable. Bien triste, una chavita que se quitó la vida”, dijo el testigo anónimo en exclusiva a Elisa Beristain.

Mientras que, en otro expediente de la conductora se contó que en una ocasión, Mariana estaba jugando ‘ruleta rusa’ en la casa de un futbolista “jugando a la ruleta rusa, con un grupo de gente y un niño dejó de vivir, le tocó el balazo. La de la idea de la ruleta rusa fue Mariana, estaban jugando porque se reunían los hijos de varios promotores y empresarios. Estaban jugando Mariana con Xime Echeverría”.

Las acusaciones contra Mariana y Ximena Echeverría continuaron con una anécdota que apunta a que ambas hermanas distribuían sustancias ilícitas en un bar que fue de su propiedad “se ve cómo le acerca un vaso como de whisky con algo y hielo, se lo toman los tres, ellos se salen del bar y se estampan”.

Desafortunadamente, la popularidad de Mariana Echeverría con su participación en La Casa de los Famosos no es positiva y, tiene cada vez más opiniones negativas del público que critica su comportamiento vía redes sociales.