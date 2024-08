Juan Pablo Medina va a los Paralímpicos de París 2024: ¿Qué hará el actor de ‘La Casa de las Flores’?

Juan Pablo Medina, reconocido principalmente por su participación en la serie de televisión La Casa de las Flores, viajará a París para los Juegos Paralímpicos 2024.

El actor perdió una pierna en 2021 después de sufrir un infarto silencioso, el cual causó la amputación de una de sus piernas a consecuencia de complicaciones médicas.

Juan Pablo Medina perdió una pierna a consecuencia de una trombosis. (Foto: Instagram @juan_pablomedina)

Juan Pablo Medina viaja a París para los Juegos Paralímpicos 2024

Juan Pablo Medina no competirá por una medalla junto a los atletas mexicanos de la delegación que participa en los Juegos Paralímpicos, en cambio, asiste como embajador de una marca patrocinadora del evento deportivo.

El famoso es enviado a la ‘Ciudad de la Luz’ gracias a la empresa Otto Bock, dedicada a la creación de prótesis para deportistas, principalmente.

Fue Triana Casados, representante del actor, quien compartió la noticia en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado al integrante del elenco de la serie La Casa de las Flores.

“De nuevo, como hace dos años, vivimos días extraordinarios con gente extraordinaria y aprendimos un paso más. Pasamos Running Clinic, pero ahora vamos a Juegos Paralímpicos a representar a Otto Bock Latinoamérica ¡Felicidades Juan Pablo Medina, mejor representante en París, no habrá!”, escribió la manager del histrión.

El actor de 'La Casa de las Flores' es embajador en los Paralímpicos. ((Foto: Instagram @juan_pablomedina))

Medina también agradeció por considerarlo para la competencia deportiva de verano con un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“Gracias por permitirme vivir esta gran experiencia y conocer gente tan hermosa”, publicó el pasado viernes 9 de agosto.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 inician el próximo miércoles 28 de agosto, día de la inauguración.

¿Por qué perdió la pierna Juan Carlos Medina?

Juan Carlos Medina contó al productor de TV, Óscar Uriel, acerca de los síntomas presentados antes de ser ingresado al hospital, tales como dolores abdominales fuertes y vómitos.

“Llegó el momento que estaba pasándola muy mal, al grado de decirle a los productores ‘necesito ir al hospital’. Cuando llegué se pensaba que era una intoxicación, fueron tres o cuatro días que no recuerdo casi nada”, dijo a Óscar Uriel, en 2021, al programa Hoy.

A Juan Pablo Medina se le encontraron coágulos después de un fuerte dolor abdominal (Foto: Instagram @juan_pablomedina)

Resulta que tenía coágulos en una de sus arterias y la opción de los médicos era tratar de salvar su pierna derecha, pero con posibilidades de amputarla.

“Yo decidí vivir, tenía más miedo de no despertar que de despertar sin una pierna. Soy muy afortunado, tomé la decisión de la amputación. Yo lo único que tenía en mente era salir de esta y no me venciera”, contó a la revista GQ en una entrevista en 2022.

¿Qué es el infarto silencioso, padecimiento que afectó a Juan Pablo Medina?

De acuerdo con el Centro Médico ABC, la también llamada isquemia silenciosa es una variante del infarto común. Cuando se presenta se obstruye una de las arterias del corazón y causa la muerte de celular en este órgano.

Los síntomas más comunes son los siguientes.

Dificultad para respirar

Dolor de espalda o en brazos

Dolor de intensidad leve en garganta o pecho

Agotamiento

Mareos

Náuseas

Vómito

Sensación general de incomodidad

Sudoración.