Zac Efron fue hospitalizado de emergencia ¿Qué le pasó al actor?

Zac Efron preocupó a sus fans después de la difusión de una información acerca de la hospitalización de emergencia del actor de Hollywood.

El protagonista de la película High School Musical estaba de vacaciones por Europa, pero una vez llegó a España tuvo un accidente que lo llevó a ser internado.

Zac Efron estaba de vacaciones cuando tuvo el accidente. (Foto: Instagram @zacefron)

¿Qué le pasó a Zac Efron?

Un representante del famoso informó al portal TMZ, en exclusiva, que Zac Efron tuvo un accidente por el que tuvo que ser socorrido.

Según la información publicada por el medio citado anteriormente, el actor fue encontrado en una de las albercas del sitio donde se hospedaba.

Dos trabajadores lo atendieron en el lugar, pero al ver la gravedad del incidente, Efron fue llevado para ser atendido por los médicos en España, sin revelar mayores datos de su localización.

“Fue llevado al hospital como medida de precaución después de lo que describimos como un incidente menor de natación en una villa en Ibiza el viernes por la noche”, se lee en la página web mencionada antes en el texto.

Zac Efron tuve un accidente en España. (Instagram @zacefron)

De acuerdo con lo dicho por el representante, el integrante del elenco de El gran showman (al lado de Hugh Jackman, actual estrella de Deadpool), lo dieron de alta este sábado 3 de agosto y está en recuperación, pero sin precisar el tipo de percance por el que fue hospitalizado.

Tampoco el actor utilizó sus redes sociales, ni ningún otro medio, para compartir un comunicado al respecto de su actual estado de salud.

Según TMZ, el viaje de Zac Efron por el ‘viejo continente’ es por el descanso por sus últimos dos proyectos, la película Garra de hierro y Rick Stanicky, donde comparte el protagonismo con John Cena.

Zac Efron no reveló nada acerca de su estado de salud. (Foto: Instagram @zacefron) (Instagram: @zacefron)

Zac Efron se rompió la mandíbula

Esta no es la primera vez de Zac Efron en un centro de salud ocasionado por un problema físico.

En 2022, en exclusiva para Entertainment Tonight, habló de los señalamientos en su contra por una presunta operación en el rostro, pero en realidad, dijo Efron, se rompió la mandíbula.

“Mi mamá me lo dijo (acerca de las críticas). No leo mucho Internet, así que no me importa una mierda, aunque fue divertido, casi muero, pero estamos bien”, declaró el famoso.

Basado en lo comentado por él, se resbaló a consecuencia de un charco en las inmediaciones de su casa y se cayó. Para la recuperación requirió alambres en la boca.

El actor Zac Efron se rompió la mandíbula en un accidente doméstico (Foto: Instagram @zacefron)

¿En qué películas participó Zac Efron?

El actor estadounidense tiene una amplia trayectoria en películas, de acuerdo con lo publicado por IMDB, las más destacadas son las siguientes.

High School Musical.

Hairspray.

17 otra vez.

Cuando te encuentre.

Las novias de mis amigos.

Los guardianes de la bahía.

El gran showman.

Un asunto familiar.