Muere Bill Cobbs, actor de ‘El guardaespaldas’ y ‘Una noche en el museo’, a los 90 años

El actor estadounidense Bill Cobbs, conocido por sus papeles en más de 150 series de televisión y películas como The Bodyguard, murió el martes 25 de junio a los 90 años en su casa de California, según anunció este miércoles su familia.

“Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su cumpleaños rodeado de sus seres queridos”, escribió su hermano, Thomas, en Facebook, añadió que falleció “tranquilamente” en su domicilio.

Por el momento se desconoce la causa de muerte del actor.

Bill Cobbs participó en 'Una noche en el museo'. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

¿Quién era Bill Cobbs?

Bill Cobbs era un actor estadounidense que nació en Cleveland, en Ohio el 16 de junio de 1934.

El debut de su trayectoria artística, de acuerdo con información publicada en el portal IMDB, fue en la película The taking of pelham one two three en 1974. La cinta trata del secuestro de un vagón del metro. Los criminales exigen dinero a cambio del rescate de los pasajeros.

A partir de ese momento se integró a otras series y producciones de Hollywood.

Según la misma página de internet, también trabajó como productor.

La muerte del actor ocurrió en Riverside, California. EFE aseguró que él está considerado como uno de los famosos afroamericanos más destacados de su generación.

Bill Cobbs participó con Matthew Perry en una película. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

¿En qué películas participó Bill Cobbs?

De acuerdo con lo compartido por el medio citado anteriormente, Bill Cobbs tenía más de 50 años de trayectoria artística,

El famoso participó en películas como El guardaespaldas (Bodyguard), donde actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner, y Una noche en el museo, de Disney, junto a Ben Stiller, también formó parte de producciones con Matthew Perry, actor de Friends.

Cobbs apareció en algunas series de televisión, incluida una del Universo Cinematográfico de Marvel, donde apareció en un episodio, se trató de ‘Agents of S.H.I.E.L.D, disponible en Disney+. El resto de películas y programas, de acuerdo con IMDB, son.

The Sopranos.

‘The West Wing.

‘Good Times.

‘Sesame Street.

My Wife and Kids.

First ladies diaries

Plaza Sézamo

Bird

True Colors

Sala de urgencias

Por el momento se desconoce la causa de muerte de Bill Cobbs. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

Los Thornberrys (como actor de doblaje).

(como actor de doblaje). Juegos del destino.

NYPD Blue.

One tree hill.

CSI: Crime Scene Investigation.

Criminal Minds.

Los Muppets, el regreso.

Oz, el poderoso.

Christmas in Pal Springs

Una noche en el museo 3: el secreto de la tumba.

Saving Paradise.

Incandescent Love (se trató de su último trabajo como actor).

Bill Cobbs fue reconocido en 2020 con un premio Daytime Emmi, que ganó gracias a su aparición en la serie infantil canadiense Dino Dana.

Con información de EFE.