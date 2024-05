Jeremy Renner murió unos minutos según su amigo: ¿Qué le pasó al actor de Marvel?

Hace un año, Jeremy Renner, reconocido por interpretar a Hawkeye en Marvel Studios, tuvo un accidente con una máquina quitanieve. Aunque en aquel entonces no dio muchos detalles de su condición, un amigo cercano al actor reveló que murió por un par de minutos.

A principios de 2023, Jeremy Renner sufrió un accidente con una máquina quitanieve, cuyas heridas requirieron su hospitalización de emergencia.

En aquel entonces, los médicos lo diagnosticaron como grave, pero estable, lo novedoso del caso es que Michael Beach, amigo y compañero del protagonista de Hawkeye en la serie Mayor of Kingstown, reveló que el corazón del actor dejó de latir.

El intérprete de Marvel también presentó un paro cardiaco después de tener el accidente en las afueras de su casa localizada en Nevada, Estados Unidos, lo que ocasionó que perdiera el conocimiento después del aplastamiento que le ocasionó múltiples fracturas y un traumatismo torácico cerrado.

Jeremy Renner interpretó a Hawkeye para las películas de 'The Avengers'. (Foto: Instagram / @disneyplus) (Instagram / @disneyplus)

“Jeremy (Renner) es un caballo de guerra, hombre... se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo... dice que no estaba seguro de cómo sería, pero estaba listo”, declaró Michael Beach en conversación con The Direct.

Vecinos de Jeremy Renner coincidieron con la versión que dio el actor de Mayor of Kingstown, pues mencionaron en el libro The Jeremy Renner Story: A Journey Through the Life and Triumphs of the Versatile Actor, Singer, and Survivor de Millie Andrews que el protagonista de Hawkeye murió por “unos minutos”.

¿Qué pasa si se detiene el corazón como a Jeremy Renner?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, se le llama paro cardiaco cuando el corazón deja de latir, lo que es ocasionado por una palpitación irregular. Las consecuencias de que deje de latir es la muerte cerebral o incluso la muerte.

Algunos de los síntomas que destacan de un paro cardiaco son los siguientes:

Falta de respiración

Colapso súbito

Pérdida del conocimiento

Molestias en el pecho

Falta de aire

Debilidad

Fuertes palpitaciones

En cualquier caso, si se tiene sospechas de un paro cardiaco, se debe acudir con un especialista médico para evitar futuras complicaciones.

Jeremy Renner, actor de Hawkeye en Marvel Studios, sufrió un paro cardiaco. (Foto: YouTube / @marvel)

¿Jeremy Renner tuvo secuelas tras su accidente?

Poco después de ser hospitalizado, el actor Jeremy Renner reveló que no podía sentir sus dientes porque los médicos le colocaron dos placas en el rostro, además la sensibilidad de la mitad derecha de su cuerpo era limitada.

Sin embargo, de acuerdo a las recientes declaraciones de Michael Beach, actualmente Jeremy Renner está casi totalmente recuperado:

“Dice que cada semana se siente más y más fuerte y no ha habido complicaciones debido a sus habilidades físicas o no”, mencionó el amigo del actor de Marvel para The Direct.