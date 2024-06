‘Jimmy’ Lozano: ¿Por qué el director técnico de México no se dedicó a la actuación como sus padres?

Jaime Lozano vive el sueño de cualquier exfutbolista que estudia para ser director técnico: es entrenador de la selección de su país. El nombramiento fue sorpresivo porque antes de él estuvieron Diego Cocca y Gerardo Martino, entrenadores con mayor recorrido; sin embargo, hasta el momento y pese a las complicaciones, sigue firme rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El ‘Jimmy’ nació de un matrimonio de actores, Jaime Lozano y Ana Bertha Espín, quienes han dedicado su vida a trabajar frente a las cámaras, cada uno por separado porque se divorciaron hace tiempo. Sin embargo, no permitieron que su vocación marcara también el camino de su hijo.

Ana Bertha Espín tiene decenas de producciones cinematográficas, teatrales y televisivas en su curriculum, es querida por el público gracias a su personaje ‘Lorena’, esposa de ‘Frankie Rivers’ y antes, también madre de ‘Benito’ en la serie de comedia Vecinos. En la vida real es mamá de Jaime Lozano, a quien él agradece al pie de una fotografía de Instagram: “Sin ti yo no estaría hoy aquí”.

'Jimmy' Lozano es un apasionado del futbol, desde niño sabía a qué quería dedicarse, pese a nacer en un matrimonio de actores. (Foto: Mexsport)

¿Por qué ‘Jimmy’ Lozano no se dedicó a la actuación?

Lozano debutó como mediocampista con Pumas en 1998 y vistió otras cuatro camisetas en el futbol mexicano, pero tiene un pasado ligado a la actuación porque creció entre camerinos y foros de televisión por acompañar a su madre.

“Tuvo la vocación bien definida, no jugó ni con trenes ni con coche ni con nada, puro balón. Desde que empezó a andar iba tras la pelota, no tuvo otro juguete y no pedía nada más que balones”, contó Ana Bertha en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En la misma conversación recordó que el actor y director de cine Julián Pastor le recomendó llevar al ‘Jimmy’ a la escuela de futbol de los Pumas: “Me dijo: ‘este niño va a ser futbolista’ (...) y lo llevamos a la escuela del América porque otros amigos dijeron que esa escuela estaba muy bien”.

Lozano llegó a Pumas antes de los 12 años después de algunos conflictos en la institución anterior y lo aceptaron porque tenía muy buena técnica: “Yo soy Puma de corazón, pero el América le dio técnica”, añadió sobre ese momento decisivo en su trayectoria.

Pese a que el camino del ‘Jimmy’ como técnico ha sido exitoso, Ana Bertha tenía miedo cuando él le dijo que quería estudiar para dirigir: “Es peor que futbolista, vamos a sufrir más”, recuerda que le respondió. Pero él defendió su convicción: “Pero también voy a gozar más”.

En entrevistas previas a su cargo como técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano reconoció que al vivir la experiencia de la actuación junto a sus padres se dio cuenta de que unos cuantos minutos en televisión implican horas de trabajo y prefirió enfocarse en desarrollar su talento en la cancha.