Muere Adrián Fogarty, voz de Aladdín y el Power Ranger verde, a los 54 años

El actor de doblaje Adrián Fogarty murió a los 54 años, su voz es recordada en producciones de la infancia como Los Caballeros del Zodiaco, Aladdín y Power Rangers.

Su fallecimiento fue confirmado por ANDI Mexico y la Asociación de Artistas de la Voz (AMAV), la cual publicó en Instagram un breve comunicado:

“Adrián Fogarty parte a la eternidad. Fue un gran director y actor de doblaje. Su legado nos deja grandes personajes que perdurarán en el tiempo gracias a su voz. Desde AMAV enviamos nuestro saludo fraterno de condolencias a su familia y a todos los fans de estos increíbles personajes con los que crecimos, paz en su tumba”.

Lalo Garza lamentó la muerte de Adrián Fogarty.

Otras personalidades del doblaje en México han lamentado su muerte, como Lalo Garza (voz de Krillin en Dragon Ball y Josh en Drake & Josh), quien escribió en X:

“Me deja sin palabras y con un inmenso dolor tu partida. Una de las lecciones más grandes de mi carrera me la diste tú, no puedo creer que ya no estés aquí, pero sé que Don Jorge te estará esperando con todo el amor que te tenía. Descansa en paz, Adrián Fogarty, GRAN actor y director de doblaje. José Juan, Ana Pau y Alvarito… todo mi amor para ustedes, sobrinos”.

Mario Castañeda (voz oficial de Son Goku) agregó: “No logro salir del asombro y el dolor de esta noticia. Fuiste más que en compañero, o un colega… fuiste un maestro, un amigo, un hermano. Abriste tu casa para recibirme cuando perdí la mía… y me diste de comer”.

Mario Castañeda agradeció a Adrián Fogarty por sus enseñanzas y ayuda.

¿Quién fue Adrián Fogarty?

Adrián Sánchez Fogarty nació en 1969, su padre fue también actor de doblaje de producciones de los años 60 y 70 (Jorge Sánchez Fogarty).

Adrián es recordado principalmente por dar voz latina a Aladdín en la serie del mismo nombre que se produjo en la década de los 90, también fue Tommy Oliver, el Power Ranger verde, durante casi todo el programa.

Fogarty, quien estuvo a cargo de Fogarty Studios, tuvo los siguientes papeles destacados en el doblaje:

Beavis en Beavis y Butt-Head .

. Oficial Carey Mahoney en Locademia de policía

Sorrento de Sirena en Los Caballeros del Zodiaco .

. Dolph Starbeam y Artie Ziff en Los Simpson.

El actor Daniel Abundis lamentó la muerte de su colega Adrián Fogarty.

El actor Jason David Frank, el ’Power Ranger’ verde, también falleció en 2022. (Foto: Youtube / @Power Ranggers Oficial)