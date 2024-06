Daniel Bisogno anuncia que se someterá a un procedimiento médico: ¿Cuál es su estado de salud?

¿Daniel Bisogno volverá al hospital? El conductor reveló que se someterá a un procedimiento médico “final”, además reveló su actual estado de salud tras padecer por problemas relacionados con el hígado y los pulmones.

Por el momento, el presentador de televisión no dio detalles sobre si recibirá el trasplante que necesita o si será intervenido quirúrgicamente de una manera diferente.

“Por cierto, ya viene el último procedimiento (...) yo creo que de este al otro viernes. Estoy tranquilo”, reveló en el programa Ventaneando del miércoles 26 de junio.

Daniel Bisogno reveló que necesita un trasplante de hígado. (Foto: Shutterstock / Cuartoscuro)

Este es el estado de salud actual de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno, a casi 4 meses de salir del hospital donde estuvo internado por una infección en los pulmones (sumado al problema del hígado), actualizó su estado de salud.

“Muy bien, muy contento, me siento muy feliz, lleno de vida y agradecido de andar por acá”, mencionó el también actor de teatro en un encuentro con medios de comunicación el 24 de junio.

Bisogno reveló los cuidados que le pidieron los médicos tras ser dado de alta.

“Cuidados nuevos ninguno, no bebo alcohol desde hace mucho, pero nada más. Ya puedo comer lo que sea y hacer lo que quiera. Voy a las mismas fiestas que vas tú o va cualquiera (...) ir a las fiestas no tiene nada que ver con no tomar”, explicó el conductor de Ventaneando.

Daniel Bisogno presenta una mejoría en su estado de salud. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

Daniel Bisogno reforzó la idea de que se encuentra bien en la emisión de hoy del programa Ventaneando donde dijo que está “perfectamente” y reveló que se integrará a la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’ con Maribel Guardia.

¿Qué dijo Daniel Bisogno de su salida del hospital?

El comediante declaró que al salir del hospital tuvo un “renacer” y dio detalles acerca de su internamiento.

“Fue un renacer, desde ese momento agradezco cada día y mi vida a partir de eso”.

Asimismo, ‘el muñeco’ se mostró agradecido con Pati Chapoy por ayudarlo en su crisis de salud.

Daniel Bisogno sufrió un problema en sus pulmones por el que fue sometido a cirugía. (Foto: YouTube / Pati Chapoy) (YouTube / Pati Chapoy)

“Si ustedes vieron cómo se preocupó por mí cuando estaba enfermo, gracias a ella estoy vivo. Gran parte de mi felicidad y mi vida se la debo a Pati Chapoy”, mencionó Daniel Bisogno.

¿Por qué Daniel Bisogno necesita un trasplante de hígado?

El actor de teatro reveló con anterioridad que tiene hígado graso, lo que le afectó el órgano hasta requerir que sea extirpado.

“Lo que necesitan hacer los doctores... había muchas opciones, pero la única que es curativa y paliativa es trasplantar (el hígado). Y eso es lo que se va a hacer”.

De acuerdo con las palabras del conductor de televisión, sería la única forma de recuperar por completo su salud, además aseguró que es segundo lugar en la lista de espera, por lo que podría someterse a la cirugía muy pronto.