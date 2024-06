‘Coque’ Muñiz habla de su salud tras ser internado de emergencia: ¿Cuándo podría salir del hospital?

‘Coque’ Muñiz fue hospitalizado después de un concierto en un recinto ubicado en Playa del Carmen por problemas de salud presentados el pasado 21 de junio.

¿Por qué hospitalizaron a ‘Coque’ Muñiz?

El cantante, conocido por equivocarse en la letra del Himno Nacional Mexicano en una pelea de box, informó que padecía una enfermedad que lo llevó a la sala de urgencias.

El hijo de Marco Antonio Muñiz Vega informó que su familia lo trasladó al hospital donde le diagnosticaron una bronconeumonía,

“Me trajeron para acá (al hospital) para que me checaran y me descubrieron una bronconeumonía, pero ya estoy estable”, dijo en una entrevista a la revista TV Notas.

'Coque' Muñiz fue hospitalizado debido a problemas en los bronquios. (Foto: Cuartoscuro).

El músico explicó que tenía dificultades para hablar, pero no se reportó como grave, sino estable, a pesar de acudir a urgencias.

‘Coque’ Muñiz podría salir pronto del hospital

Este martes 25 de junio, ‘Coque’ Muñiz publicó un breve comunicado en sus redes sociales donde actualizó su estado de salud.

“No se preocupen, los exámenes salieron bastante bien, pero con recomendaciones muy precisas. Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse. Mil gracias por sus mensajes”, declaró Muñiz.

'Coque' Muñiz fue hospitalizado tras un concierto. (Foto: Cuartoscuro) (Misael Valtierra/Misael Valtierra)

En el mismo post, él agregó que presentó otros síntomas como baja oxigenación y la presión alta, pero a pesar de ello podría salir del hospital el próximo jueves 27 de junio.

No es la primera vez que hospitalizan al cantante. En septiembre de 2022 ingresó al quirófano para una cirugía sobre la cual no reveló detalles.

En febrero también fue cuestionado por una deformación en su nariz, a consecuencia, supuestamente, de un padecimiento, pero nuevamente ‘Coque’ no precisó información acerca del problema. Solo respondió que “estaba bien” en un breve encuentro con la prensa ocurrido a principios de 2024.

'Coque' Muñiz partició en '¿Quién es la Máscara?'. (Foto: Especial)

¿Qué es la bronconeumonía, enfermedad que tiene ‘Coque’ Muñiz?

La bronconeumonía es una enfermedad de las vías respiratorias que puede ser causada por infecciones bacterianas, virales e incluso por un hongo.

De acuerdo con el portal Medical News Today, este padecimiento causó más de 50 mil muertes al año en 2021.

La bronconeumonía genera una inflamación en los pulmones que genera líquido y afecta el funcionamiento de este órgano.

Daniel Bisogno también presentó problemas en los pulmones. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Los síntomas de la enfermedad pueden ser diferentes en cada paciente, pero los más comunes son los siguientes.

Fiebre.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho y se agrava al respirar.

Tos con flemas.

Sudoración excesiva.

Escalofríos.

Dolor en los músculos.

Falta de energía.

Fatiga.

Pérdida de apetito.

Dolor de cabeza.

Confusión.

Mareo.

Náusea.

Vómito.

Tos con sangre.