¿Quién es Halsey y qué sabemos de su enfermedad?: ‘Tengo suerte de estar viva’

La cantante Halsey no solo estrenó una nueva canción titulada The End, donde habla de la lucha contra una enfermedad, sino que también confirmó que está hospitalizada a consecuencia de un padecimiento que podría ser cáncer. Presuntamente, está en un tratamiento para combatirla.

¿Qué enfermedad podría tener Halsey?

“Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre (...) ¿Te gustaría quedarte un rato? ¿Te irás cuando se pusiera difícil? Entonces corrí a la clínica y pedí ver al hombre con una bata blanca...”, dice el nuevo sencillo de la compositora estadunidense, que habla de las quimioterapias aplicadas para tratar de contrarrestar el cáncer en su sangre.

La autora de Colors publicó una serie de videos donde está en el hospital donde es sometida a diferentes procedimientos médicos. En el post hecho en su Instagram etiquetó a dos organizaciones que apoyan a pacientes, una de lupus y otra de leucemia. Ella compartió un mensaje donde “agradeció estar viva”.

Ella es Halsey, cantante que podría padecer leucemia

Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es una cantante y compositora estadounidense que nació en Nueva Jersey en septiembre de 1994, actualmente tiene 29 años.

La intérprete de Eyes closed contó que desde pequeña se dedicó a cantar y participar en obras de teatro, de acuerdo con una entrevista concedida a Rolling Stone, donde reveló que cuando era niña aprendió a tocar el violín y la flauta.

Las primeras canciones de Halsey surgieron a sus 14 años, edad a la que inició con la guitarra eléctrica.

De acuerdo con la plataforma digital Spotify, la artista lanzó su primer disco en 2015 bajo el nombre de Badlands. El álbum contiene 11 temas:

Castle , que aparece en el soundtrack de la película Blanca nieves y el cazador .

, que aparece en el soundtrack de la película . Hold me down

New Americana

Drive

Roman Holiday

Colors

Coming down

Control

Young God

Ghost.

Halsey publicó su primer disco en 2015. (Foto: Instagram @iamhalsey)

La misma aplicación de música menciona que tiene 43 millones de oyentes mensuales en promedio y sus 5 temas más escuchados son

Closer

Without me

Eastsie

Him & I

Boy with luv, en colaboración con el grupo de Kpop, BTS.

Actualmente cuenta con cuatro álbumes de estudio que son Badlands, Hopeless fountain kingdom, If i can’t have love i want power y Manic.

¿A qué se dedica Halsey, además de ser cantante?

Halsey no solo es una cantante, ella se dedica a la industria de la belleza. Fundó la marca About-Face en 2021.

En una entrevista a Vogue en el mismo año, mencionó que lanzó su línea de maquillaje, también precisó que creó sus productos pensando en su hijo, quien le tocaba la cara y le quitaba las sombras y el rubor, y que resistiera al calor y al sudor en los conciertos.

“Necesitaba un maquillaje que pudiera resistir las manos de un niño pequeño y los besitos de la boca de un bebé (...) Cuando salí del escenario, después de dos horas de cantar y sudar me tomo una selfie y en esos momentos no quería que nadie me viera”, declaró a la misma revista.

Halsey se convirtió en mamá en 2021. (Foto: Instagram: @iamhalsey)

La cantante se convirtió en mamá en 2021. Su hijo se llama Ender Ridley Aydin

¿Qué es la leucemia, enfermedad que podría padecer Halsey?

La leucemia es un cáncer, se forma en la sangre (principalmente en los glóbulos blancos), médula ósea y el sistema linfático.

De acuerdo con información publicada por Mayo Clinic, los síntomas varían dependiendo el tipo de leucemia, pero los más comunes son los siguientes:

Fiebre

Escalofríos

Debilidad

Fatiga

Pérdida de peso

Ganglios inflamados

El hígado puede aumentar de tamaño

Sangrado nasal recurrente

Manchas rojas en a piel

Hiperhidrosis (sudoración excesiva)

Dolor en los huesos

Los expertos, según el mismo portal relacionado con temas médicos, no han determinado las causas exactas por las que se origina este cáncer.