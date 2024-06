¿Qué enfermedad tenía Daniela Calatrava, conductora que murió a los 34 años?

Daniela Calatrava murió este martes a los 34 años, así lo confirmó Televisa del Golfo, de televisión, donde trabajó la conductora de televisión en programas como Ya le va y Noche Tras Noche.

Además del comunicado de su fallecimiento, fue el presentador Óscar Schekaiban quien envió un mensaje en Pasarela el pasado lunes, espacio televisivo donde participó Calatrava.

“Nos levantamos con la noticia del fallecimiento de nuestra queridísima amiga y compañera Daniela, se nos adelanta en el camino, es una noticia difícil de diferir, era una mujer que donde iba ponía su huella”. Schekaiban hizo alusión a que ella tenía una “terrible enfermedad”.

¿Cuál era la enfermedad que tenía Daniela Calatrava?

En 2018, Daniela Calatrava compartió para El Sol de Tampico que desde el 2016 padecía cáncer de mama. Tras su diagnóstico se sometió a una operación y al poco tiempo comenzó a recibir quimioterapias.

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias”, contó al medio local. En aquel momento aseguró que tomaba medicinas y le harían un último estudio para conocer los resultados del tratamiento oncológico. En 2017 apareció en un programa de Televisa del Golfo llamado Punto de vista, donde compartió que tenía miedo por saber si podía sobrevivir al cáncer de mama.

“Pensé que me iba a morir, la verdad es que el cáncer no es significado de muerte siempre y cuando te atiendas. Me di cuenta que lo tenía porque se hizo metástasis a mis ganglios axilares. Al roce del brazo percibía un bulto”, mencionó., además especificó que la enfermedad le fue diagnosticada en fase 3.

Televisa del Golfo confirmó la muerte de Daniela Calatrava. (Foto: Facebook / Televisa del Golfo).

Cuando supo que tenía el padecimiento, la conductora de televisión se deprimió y ya no quería comer ni salir de su habitación.

A un año del inicio del tratamiento, el médico que la atendió confirmó que había superado el cáncer.

“Estoy muy contenta, hoy 19 de octubre en mi cuerpo, después de unos análisis, no existen células cancerígenas. Debo seguir con chequeos, las indicaciones y tratamientos, pero estoy limpia”, declaró.

Por el momento se desconoce si la muerte de Daniela Calatrava está relacionada con la enfermedad oncológica.

Daniela Calatrava anunció que superó el cáncer de mama en 2017 (Foto: Facebook / Pasarela Tampico).

¿Cómo vivió Daniela Calatrava el cáncer de mama?

La conductora de televisión dijo, en la misma entrevista, que antes del tratamiento de quimioterapias y radioterapias le extirparon el seno, pero no fue lo más difícil que padeció durante el tiempo que tuvo la enfermedad.

De acuerdo con declaraciones de Calatrava, lo más complicado fueron los cambios físicos y pensar que podía morirse.

“Para una mujer de lo más impactante es que se caiga el cabello, ver como se caen tus cejas, tus pestañas, ver tu cabello en la almohada, pero era algo que necesitaba aunque me hiciera estar y sentir mal”, declaró.

¿Quién era Daniela Calatrava?

Daniela Calatrava nació el 9 de octubre de 1989. Actualmente tenía 34 años. Cuando tenía 26 años fue diagnosticada con cáncer de mama cuando ya era conductora de televisión.

La presentadora formó parte de Televisa del Golfo, medio de comunicación con sede en Tampico, Tamaulipas. Ella abandonó el canal de televisión por una oportunidad laboral que surgió en 2019 en Canadá, explicó en la última emisión en la que estuvo presente en Ya le va, en 2019.

Ella también era licenciada en Gastronomía.