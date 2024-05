¿Qué tipo de cáncer tenía Verónica Toussaint, actriz que murió a los 48 años?

“Maldito cáncer”, escribieron varias personalidades de la televisión mexicana el jueves, después de recibir la noticia de la muerte de Verónica Toussaint, comediante y conductora que tenía varios años en tratamiento contra la enfermedad.

Verónica también era reconocida por su trabajo como actriz de doblaje y será recordada con el personaje de ‘Zhen’ en Kung Fu Panda 4, la última película en la que colaboró y para la que recientemente hizo promoción junto a Omar Chaparro.

¿De qué murió Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint murió a causa del cáncer de mama que le detectaron en 2021. En ese tiempo compartió el diagnóstico en el programa ¡Qué chulada! del que era conductora: “Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí”.

Esa no era la primera vez que lo padecía, dos décadas atrás le detectaron cáncer en el apéndice. Sin embargo, en varias entrevistas aclaró que no quería que la enfermedad la definiera y solo compartió su proceso para prevenir a otras mujeres.

¿Cómo se enteró Verónica Toussaint de que tenía cáncer?

“Todo el tiempo estamos viviendo cosas que nos cambian la vida”, dijo en conversación con Marco Antonio Regil y contó cómo recibió el diagnóstico.

“Me sale una pelota cerca de la axila, fui a hacerme una mastografía (...) Pero me dijeron: regresa en dos o tres meses porque a lo mejor es por la vacuna o es inflamatorio, pero no habían encontrado nada en la mama en ese momento”, recordó Verónica.

Esa respuesta no la dejó tranquila y poco después buscó otra opinión: “Las especialistas que me acompañaron fueron increíbles aliadas”. La confirmación del cáncer de mama llegó con la biopsia: “Hay una confusión eterna, te vienen imágenes horribles de ‘ya me morí', qué sigue, qué pasa”.

Toussaint describió cómo fueron esos primeros días tras conocer el diagnóstico: “Te vuelves loco porque en tu cabeza las historias siempre son peores y más en la noche, es donde ataca el miedo. No sé por qué siempre elegimos los peores escenarios”.

Verónica Toussaint Verónica Toussaint fue conductora de '¡Qué chulada'! hasta enero, cuando se despidió para dedicarle más tiempo a su salud y a proyectos personales. (Foto: Instagram / @veronicatouss).

¿Cómo fue su tratamiento contra el cáncer?

Verónica Toussaint dijo a la misma fuente que hizo un ‘casting’ para elegir al mejor médico para llevar su tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, un tipo de cáncer que “es muy agresivo, pero reacciona bien a la quimioterapia”.

La actriz se sometió a 16 quimioterapias con el objetivo de “hacer más pequeño” el tumor para después extraerlo y recibir radiación. Además alternó el tratamiento médico con uno basado en alimentación: “Adiós lácteos, adiós azúcares, adiós harinas, cosas procesadas”.

“De ahí me agarré como salvavidas para llegar al otro lado”, agregó sobre cómo afrontó los cambios en su vida. Verónica Toussaint dijo que se sentía muy bien, independiente de la quimioterapia. Una de las cosas que la ayudó a seguir fue no dejar de trabajar.

En la misma entrevista, la actriz de la película Oso Polar contó lo que hizo para no perder tanto pelo: “Me puse un casco que te enfría el cuero cabelludo, a un grado o tres grados, perdí como el 40% (...) Decidí optar por esta opción que me sumaba horas en el reposet en la clínica, lavarme el pelo con hielo, cuidar realmente el pelo”.

“Para mí era muy importante no verme enferma”, agregó sobre su decisión de no hacer del cáncer su identidad en el día a día. “No padecí lo que hemos visto en las películas, todo este cine de horror no me tocó vivirlo. Yo me hacía las quimios los jueves y el lunes ya estaba en la tele”, en ese momento conducía ¡Qué chulada! junto a Annie Barrios, Mariana H y Marta Guzmán.

Una de las cosas que la ayudó a sobreponerse en los momentos difíciles fue enamorarse: “También eso me conectó con la vida”. Además de su pareja, su familia la acompañó en todo momento en este proceso.

Después de la primera parte del tratamiento, Verónica se sometió a una cirugía donde le extirparon el tumor y 17 ganglios: “Fue detección temprana y en realidad estoy terminando ese triatlón: quimioterapia, cirugía y radiación. Sin embargo, el cáncer es un ironman (...) Esta es una carrera que voy a tener que seguir”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2022.