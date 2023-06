Leucemia mieloide: ¿Qué es y cuáles son las fases de la enfermedad que padecía Talina Fernández?

La leucemia mieloide crónica cobró la vida de la conductora Talina Fernández, quien se encontraba en una fase crítica de la enfermedad, confirmó su hijo ‘Coco Levy’ la tarde de este miércoles 28 de junio.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto, empezó con una debilidad hace un mes, se tornó en una cosa que creo que se llama mielosis displásica y terminó siendo leucemia, hizo que su sangre ya no funcionara”, informó el hijo de Fernández a medios de comunicación.

¿Qué es la leucemia mieloide crónica?

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad de la médula ósea, que consiste en un aumento descontrolado en la producción de algunas de las células que ésta produce y que puede aparecer después de los 56 años, detalla la Fundación Josep Carreras.

¿Cuáles son las fases de la leucemia mieloide crónica?

A diferencia de otros tipos de cáncer, la LMC se clasifica en las siguientes tres fases —que ayudan a determinar el pronóstico, las cuales se basan principalmente en el número de glóbulos blancos inmaduros (blastos) que se observan en la sangre o en la médula ósea, —señala la Sociedad Estadounidense del Cáncer:

Fase crónica

Los pacientes con leucemia en fase crónica normalmente tienen menos del 10 por ciento de blastos en la sangre o médula ósea.

Dicha fase puede durar varios años y los pacientes pueden presentar síntomas muy leves; sin embargo, al iniciar el tratamiento, estos desaparecen.

Fase acelerada

La Sociedad Estadounidense del Cáncere considera que los pacientes con leucemia están en fase acelerada si tiene alguna de las siguientes condiciones:

Las muestras de sangre tienen 15 por ciento o más, pero menos del 30 por ciento de blastos

Los basófilos constituyen un 20 por ciento o más de la sangre

Recuentos muy bajos de plaquetas (100 x 1.000/mm3 o menos) que no son causados por el tratamiento

(100 x 1.000/mm3 o menos) que no son causados por el tratamiento Cambios cromosómicos en las células de la leucemia con el cromosoma Filadelfia

Dentro de esta fase, los pacientes podrían presentar síntomas como fiebre, falta de apetito y pérdida de peso.

Fase blástica

También conocida como fase aguda o crisis blástica, esta fase se presenta cuando las muestras de médula ósea o de sangre tienen 20 por ciento o más de blastos.

En esta fase, las células blásticas se propagan de la médula ósea a otros tejidos y órganos y las personas presentan síntomas como fiebre, poco apetito y pérdida de peso.