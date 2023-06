¿Cuáles son los efectos del café en la piel?

¿Amas el cafecito de todos los días? Esta bebida con cafeína es una de las más populares en el mundo, es la segunda más consumida después del agua y tiene diversos efectos en el cuerpo, ¿pero qué pasa con la piel?

El café es uno de los alimentos que más ha sido estudiado a través de los años, incluso en 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en una lista de posibles cancerígenos, pero para 2016 fue exonerado y hasta se le asocia con una vida saludable.

¿Cuáles son los beneficios del café?

A la fecha, varias investigaciones coinciden en que es saludable un consumo moderado de café (de 3 a 5 tazas al día) en la mayoría de las personas, en tanto no seas sensible a la cafeína o formes parte de los grupos en los que se contraindica su consumo.

Esta bebida es baja en calorías y, además de cafeína, su sustancia activa que da al cuerpo un estado de alerta y concentración, tiene otras sustancias como vitamina B2 (riboflavina), magnesio y sustancias químicas vegetales llamadas polifenoles como el ácido clorogénico y el ácido quínico, y diterpenos como el cafestol y el kahweol.

El café puede traer ciertos beneficios para la salud, como prevenir el riesgo de cáncer de hígado. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Por estos compuestos, el café se ha relacionado con beneficios como:

Menor riesgo de ciertos tipos de cáncer

Menor riesgo de diabetes tipo 2

Reduce el riesgo de cardiopatías

Antidepresivo

Menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas: Parkinson y Alzheimer

Prevención de cálculos biliares

Menor riesgo de muerte prematura

Protege el hígado

¿El café tiene beneficios para la piel?

Mascarillas de café

De acuerdo con Healthline, este remedio de usar café en la piel se debe a supuestos efectos positivos debido a sus antioxidantes (fenoles que ayudan a combatir los radicales libres que pueden dañar la piel).

Por ello, dicho sitio especializado comenta que se aplican preparaciones con posos de café en la piel para tratar de obtener:

Reducción de la celulitis: se cree que la cafeína dilata los vasos sanguíneos bajo la piel y disminuye este padecimiento.

Exfoliantes: es quizá uno de los remedios más populares, pues se considera que suaviza la piel y proporcionar un aspecto uniforme. Los dermatólogos no suelen aconsejar el uso de exfoliantes físicos como este.

el uso de exfoliantes físicos como este. Efectos calmantes: se considera que al emplearse sobre la piel puede tener este efecto por sus antioxidantes.

Disminuir ojeras.

Sin embargo, el cuidado de la piel por tratamientos caseros como mascarillas con alimentos no se recomienda por dermatólogos, por ello se sugiere consultar a un experto antes de probarlos.

El café es una bebida que influye en la salud del corazón. (Foto: Shutterstock).

La cafeína en cremas para reducir celulitis ha sido investigado por International Journal of Cosmetic Science, la cual considera que algunos productos con este compuesto podrían ser más efectivas, pero falta más investigación.

Rico en antioxidantes

Su efecto en la piel se ha investigado por la American Chemical Society, la cual ha encontrado que es la fuente de antioxidantes más popular en países como Estados Unidos, incluso más que otras bebidas como té y vino. Estos compuestos se relacionan con una piel sana y otros beneficios para el cuerpo.

Beneficios antienvejecimiento

El café se asocia con la disminución de manchas solares, enrojecimiento y líneas finas.

International Journal of Dermatology señala: “se sabe poco sobre cuánto influye el consumo de café y polifenoles en la salud de la piel”.

Café con canela El café se consume de varias formas en todo el mundo. (Foto: Shutterstock).

Un estudio de dicha institución publicado en 2015 estudió el efecto del consumo de café en mujeres japonesas sanas y concluyó que hay una correlación significativa entre ingerir sus polifenoles con una disminución de manchas:

“Especulamos que el café ayuda a proteger la piel humana del fotoenvejecimiento y que los polifenoles, incluidos los ácidos clorogénicos, pueden contribuir a la disminución de la hiperpigmentación de las manchas pigmentadas”.

Podría ayudar a prevenir cáncer de piel

De acuerdo con la Fundación contra el Cáncer de Piel, la niacina (como la que contiene el café) puede ayudar a prevenir cánceres de piel no melanoma y quizá otros crecimientos cutáneos.

Antiinflamatorio

Healthline menciona que el café tiene efectos que ayudan a disminuir la inflamación, atribuibles al ácido clorogénico y las melanoidinas, “también está relacionado con la reducción de la hiperpigmentación, que puede estar relacionada con la inflamación”.

El café es una bebida con cafeína cuyos efectos no siempre son deseados a ciertas horas del día. (Foto: Shutterstock).

Tratamiento de acné

Un consumo regular de café podría ser un auxiliar para combatir problemas derivados de bacterias dañinas, ya que el café tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Arrugas prematuras

Manjula Jegasothy, fundadora del Miami Skin Institute, comentó a InStyle que beber demasiado café puede provocar que la piel se arrugue antes de tiempo y se vuelva más laxa, ella aconseja beber solo una o dos tazas al día para evitar estos cambios a largo plazo.

Esto sucede porque, según se explica en dicho sitio, la cafeína hace que los vasos sanguíneos se contraigan y no entreguen tantos antioxidantes y nutrientes para promover la producción de colágeno.

Eat this, not that, agrega: “Demasiada cafeína puede interferir en la calidad del sueño, reduciendo este tiempo de rejuvenecimiento y envejeciendo prematuramente la piel”.

Consumir mucho café puede provocar síntomas de abstinencia cuando se deja. (Foto: Shutterstock)

Tiene efectos en la rosácea

El médico Robert H. Shmerling escribe en un artículo de Harvard Health Publishing que si bien no se sabe qué causa la rosácea (afección de la piel que causa manchas rojizas), se cree que la cafeína, la exposición al sol, los alimentos picantes y los factores hormonales pueden desencadenar su desarrollo o empeorarla.

No obstante, el especialista dice que lo que se sabe del efecto de esta bebida con la rosácea no es concluyente, pues un nuevo estudio encontró que un consumo de cuatro o más tazas al día se asocia con la prevención de la rosácea en comparación con quienes toman poco o nada de café.