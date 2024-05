¿Nodal y Cazzu planeaban casarse? Esto dijo el cantante sobre el matrimonio

Después de dos años de relación y una hija, Christian Nodal y Cazzu decidieron no casarse, y el cantante comparte sus razones. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram @cazzu / Facebook @christiannodaloficialmx / Pexels)

Dos años después de que se anunciara su relación, Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, lo que generó sorpresa entre sus millones de fans, quienes tenían a la pareja como una de las favoritas dentro de la industria musical.

Tan era así que en más de una ocasión despertaron rumores sobre boda, misma que desmintieron en varias ocasiones. Y recientemente, el cantante habló sobre el tema del matrimonio y si en alguna ocasión pensó casarse con la llamada ‘jefa del trap’.

Christian Nodal y Cazzu no quisieron casarse: ¿Por qué?

En una entrevista con el canal de YouTube Noche de Luz, originario de República Dominicana, el cantante se sinceró sobre sus deseos de casarse con Cazzu, algo que, de acuerdo con él, ninguno de los dos tenía en sus planes.

Al momento de preguntarle si él quería casarse, respondió (después de lanzar una risa): “Con Julieta tengo un compromiso que no lo veo necesario (casarnos), que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad de regalarle ese momento para nosotros y para las personas que amamos” aseguró.

Christian Nodal se separa de Cazzu, con quien en 2023 tuvo a Inti, su única hija. (Fotos: Cuartoscuro.com)

Para ellos no era necesario el matrimonio, pues su relación tenía un compromiso que iba más allá de cualquier papel, aseguró Nodal.

“Sería muy bonito eso, pero si no, no pasa nada. Yo siento que el compromiso que tengo con Julieta es una bebé preciosa que es mi sol, es mi vida, mi corazón, y siempre vamos a tener eso en común”, agregó Nodal, quien dará conciertos en el Auditorio Nacional Próximamente.

Cazzu tampoco quería casarse con Nodal: El cantante habla de sus prioridades

Al cuestionarle si la cantante de ‘Mucha Data’ tenía en mente casarse, también lo negó, pues ambos coincidían en que sus prioridades en ese momento eran otras.

Christian Nodal y Cazzu coincidían en que casarse no era su prioridad. (YouTube / Christian Nodal)

“Ella no (quiere casarse), siento que también como hemos estado con muchos cambios en la vida, no nos hemos todavía establecido bien. No ha llegado la plática como de ‘vamos a casarnos’ porque está la prioridad de dónde vamos a vivir”, agregó el intérprete de música regional mexicana.

Christian Nodal y Cazzu confirman su separación

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, escribió el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ en una historia vía Instagram, donde también agradeció los momentos que pasaron juntos y la faceta que comparten como papás de Inti.

Historia de Christian Nodal en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

La apodada ‘jefa del trap’ también reaccionó en la misma social a su ruptura, reposteando lo publicado por Nodal y con un mensaje más poético.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan, muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”, escribió la argentina.

Historia de Cazzu en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)