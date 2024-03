¿Cómo está Daniel Bisogno hoy? Habla de su recuperación en casa: ‘Todavía me falta un poco’

Hace poco más de un mes, Daniel Bisogno sufrió una infección pulmonar que derivó en serios problemas de salud, por los que estuvo hospitalizado alrededor de un mes. Ahora se encuentra recuperándose en casa, y por primera vez habló desde su internamiento.

A pocos minutos de finalizar la emisión de este viernes de Ventaneando, Pati Chapoy señaló que unos segundos antes recibió una nota de voz de ‘El Muñeco’, en donde cuenta cómo va su recuperación actualmente, pues hace unos días fue dado de alta del hospital y ya se encuentra en su hogar.

Daniel Bisogno cuenta las dificultades que enfrenta tras ser intubado

El actor de teatro compartió con sus compañeros que la recuperación de sus problemas de salud incluyen terapias que realiza diariamente.

“Ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día, son terapias todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo y aquí estoy”, fueron las primeras palabras de Bisogno, mismas que se transmitieron durante el programa.

Daniel Bisogno presenta una mejoría en su estado de salud tras salir del hospital. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

No obstante, la movilidad es algo que aún se le complica gracias a los estragos que le provocaron estar algunos días intubado y en terapia intensiva.

“Todavía desplazarme no puedo porque no puedo subir bien, fueron muchos días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi al cien, pero todavía me falta un poco”, explicó.

A pesar de ello, dijo sentirse bien durante esta recuperación, incluso mejor que en sus otras hospitalizaciones, ocurridas en 2023 por distintos problemas de salud, y se mostró dispuesto a dar declaraciones a sus compañeros.

“Estoy mejor que las otras veces, creo yo. Todavía estoy flaquito (...) para cualquier cosa que quieran que diga y eso, pues estoy puesto”, añadió en su mensaje.

Daniel Bisogno se está recuperando de una infección pulmonar. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

Daniel Bisogno agradece apoyo de Pati Chapoy

Además, Daniel Bisogno aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento sobre todo a Pati Chapoy, quien se supo estuvo al pendiente de ‘El Muñe’ durante el tiempo que permaneció en el hospital, aunque no explicó a que se refería exactamente.

“Mil gracias, mil gracias por todo. Ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias de verdad. Te apareciste en mi vida como un ángel”, aseguró.

Después de su mensaje, Chapoy dijo que se mantendrán en constante comunicación con el conductor de Ventaneando, aunque con todas las precauciones y recomendaciones que le den los médicos para que su recuperación sea óptima.

“En este momento lo más importante es tu recuperación y es lo que queremos todos, sobre todos los que estamos. Te queremos te admiramos y te deseamos todo para salir de esta de todas las demás. Abrazos”, mencionó la titular de la emisión vespertina.