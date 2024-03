¿Fernando Colunga y Blanca Soto tuvieron un hijo? Esto sabemos

Uno de los actores de telenovelas más queridos de la década de los 90 es ahora protagonista de una historia que también parece que fue escrita para la televisión. Fernando Colunga y Blanca Soto habrían sido padres este año después de una larga relación alejada de los reflectores.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre”, dijo el actor de 57 años en una entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre los motivos para no hablar sobre su vida privada. Así que difícilmente habrá una confirmación por parte de ambos.

La última telenovela de Fernando Colunga fue 'El Maleficio', la nueva versión producida por Fausto Sainz para Televisa. (Foto: Instagram @elmaleficioof)

En dicha emisión, Colunga reconoció que le gustaría ser padre: “Yo soy niñero, eso lo he dicho muchas veces, nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera”, declaró.

La revista TVNotas publicó que el hijo de la pareja nació en Florida a principios de este mes y la intención de mantenerlo en privado originó que incluso los médicos firmaran un acuerdo de confidencialidad para evitar que los detalles se escaparan.

¿Quién es Blanca Soto?

Blanca Delfina Soto Benavides es originaria de Monterrey, Nuevo León, y actualmente tiene 45 años. Estudió la licenciatura en diseño gráfico y su carrera en el medio artístico la inició como modelo de pasarelas a los 15.

El gran salto a la fama ocurrió en 1997, cuando tras ser elegida como representante del estado de Morelos en Nuestra Belleza, ganó el certamen nacional y fue parte de las 86 candidatas a la corona de Miss Mundo ese mismo año.

Aunque no alcanzó a estar en el top 10 de las mujeres más bellas de esa edición, el concurso la posicionó para trabajar con marcas internacionales y aparecer en videos musicales de artistas como Enrique Iglesias.

La carrera de Blanca Soto continuó entre películas y cortometrajes dentro y fuera del país hasta que en 2012 protagonizó la telenovela Porque el amor manda, una producción de Televisa en la que compartió protagónico con Fernando Colunga.

Después de trabajar en México, fue estrella de la serie Señora Acero, proyecto de Argos y Telemundo, sobre narcotráfico. En 2019 estelarizó No te puedes esconder, serie sobre crimen producida por Telemundo y distribuida por Netflix, junto a Eduardo Noriega.

Más allá de la parte laboral, Blanca Soto se casó en 2003 con Bill Holefelder, pero meses después enviudó debido al cáncer.

En 2006 llegó al altar con el actor estadounidense Jack Hartnett y se divorciaron seis años más tarde.

Actualmente no participa en producciones y en una entrevista dijo que se ha dedicado a hacer otras actividades que tenía olvidadas por la actuación, como aprender fotografía.

¿Cómo se conocieron Fernando Colunga y Blanca Soto?

El amor surgió entre ambos en 2012, cuando fueron elegidos por el productor Juan Osorio para interpretar los papeles de Jesús García y Alma Montemayor en la telenovela Porque el amor manda, la adaptación de una historia colombiana.

Jesús García y Alma Montemayor fueron sus personajes en la telenovela del 2012, 'Porque el amor manda'. (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

En ese entonces, aparecieron rumores sobre una relación que no fue confirmada totalmente porque han preferido ser discretos al respecto.

A Fernando Colunga no le gusta hablar de su vida privada y lo ha reiterado en más de una ocasión.

En la misma entrevista con Mara Patricia Castañeda, el protagonista de El Maleficio contó que varios reporteros lo han visto con su pareja en aeropuertos, pero lo han ayudado a mantener su identidad en secreto.

“Este negocio es muy completo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma (...) Lo que me sobra de mi alma y de mi corazón es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarnos”, dijo.