‘Fíjate, Pati’: ¿De qué trata la tesis de Pedro Sola, economista y conductor de ‘Ventaneando’?

Hoy es titular en Ventaneando y es uno de los conductores más reconocidos del medio del espectáculo en México porque se ha mantenido vigente desde que inició su carrera en la televisión, pero ese no era el primer objetivo de vida de Pedro Sola.

Como ha contado en entrevistas, su deseo siempre fue estudiar arte dramático en la UNAM y de hecho incursionó en el teatro desde muy joven, pero su padre se opuso bajo el argumento de que esa carrera no le daría recursos suficientes para vivir y tuvo que elegir otro rumbo académico.

Pedro Sola combinó sus estudios con sus participaciones en teatro, su verdadera vocación. (Foto: Youtube / Ventaneando). (YouTube / Ventaneando)

“Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, dijo el conductor de 77 años en uno de sus videos de YouTube.

¿Qué estudió Pedro Sola en la UNAM?

Pedro José Sola Murillo ahora podría estar alejado de las cámaras, en un trabajo común porque estudió la licenciatura en economía en la UNAM y obtuvo el grado en 1975 con la tesis: Análisis Comparativo de los Sistemas de Valores de las Mercancías en el Comercio Internacional.

La imagen de la portada fue compartida por un usuario de X y en respuesta, Pedro Sola escribió: “No es la gran cosa, pero yo la escribí y me recibí de lic. en economía”. El intercambio sucedió durante la polémica por las acusaciones contra la ministra Yasmín Esquivel por plagio.

Pedro Sola compartió en Instagram esta fotografía de 1969, cuando estudiaba en la Facultad de Economía de la UNAM. Él es el segundo de izquierda a derecha. (Foto: Instagram / @tiopedritosola).

¿De qué habla Pedro Sola en su tesis?

El documento disponible en la biblioteca en línea de la universidad consta de 163 páginas. Entre los temas que aparecen en la tesis está: El concepto del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) respecto al valor, temática referente al instrumento de política comercial que firmaron 23 países en 1947.

Esta tesis se publicó antes de que México se convirtiera en el miembro 92 del GATT con la firma del acuerdo en Ginebra, Suiza, en 1986.

Entre los temas que aborda para analizar las políticas comerciales de otros países están: sistema de valoración de Bruselas, sistema norteamericano de valoración, análisis comparativo de los sistemas de valoración de las mercancías en el comercio internacional, valoración de las mercancías en México.

“En esta época en que la economía mexicana atraviesa por una situación difícil y no se vislumbra a corto o mediano plazo una solución valedera a problemas como inflación, inversión restringida, baja productividad en la mayor parte de los sectores productivos, desocupación creciendo cada vez más, desigualdad en el ingreso, etc, el Estado debe ser muy cauto en su política económica para que los problemas mencionados no se agraven y hagan crisis”, apuntó Pedro Sola en sus recomendaciones finales.

¿Qué hacía Pedro Sola antes de conducir en ‘Ventaneando’?

Mientras estudiaba, Pedro comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda, específicamente en el área fiscal de comercio exterior, y su oficina estaba en el Palacio Nacional. En ese momento tenía la oportunidad de hacer teatro al mismo tiempo.

Posteriormente, tuvo un trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social que combinaba con sus participaciones en Ventaneando, programa que se transmite desde 1996. Sin embargo, cuando empezó a ser reconocido por la gente con la que trataba como servidor público, decidió dedicarse de lleno a la televisión.