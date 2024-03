Locutor Gabriel Cuadros fue secuestrado en la México-Puebla por patrulla falsa: ‘Nos encañonaron’

El locutor mexicano Gabriel Cuadros reapareció en redes sociales después de dos semanas de ausencia para relatar que fue víctima de la delincuencia en la autopista México-Puebla: “les quiero contar una manera de operar del crimen organizado en las carreteras de este país”.

A través de un video publicado en Instagram, el locutor que ha participado en radio Lokura 104.9 FM (Querétaro) y Reactor 105.7 explicó que el pasado miércoles 28 de febrero iba camino a Val’Quirico con su pareja Mariana y poco después de pasar la caseta de San Martín en autopista dirección Puebla los detuvieron quienes creyeron eran policías: “Resultó ser una patrulla falsa”.

El video también fue compartido por el locutor Korno Espinosa, quien le mostró su apoyo: “Esto le pasó al querido Cuadros. Así la inseguridad en nuestro país. Escuchen este testimonio y cuídense mucho”.

Gabriel Cuadros ha participado en diversos programas de radio mexicanos y podcast. (Foto: Instagram / @cuadrosgabriel).

¿Qué le pasó a Gabriel Cuadros?

Eran alrededor de las 8:40 p.m., su trayecto se había retrasado porque habían encontrado un accidente en el camino y cuando casi llegaban a su destino, de pronto apareció un automóvil con luces azules, rojas y blancas que les hizo señalamientos para que se detuvieran:

“Solo íbamos Mariana y yo, se pone junto a mí una persona con una pistola, me pide bajar para una revisión documentos, a Mariana también la hacen que se baje. Cuando se baja ella se da cuenta de que no es un policía, es un chavillo, trata de subirse de regreso a los dos nos apuntan, nos encañonan con las pistolas”.

Mientras unos sujetos se llevaron su camioneta, otros se quedaron con ellos. A Mariana no le hicieron nada, pero a él lo golpearon, según describió:

“Me abrieron la cabeza con la pistola, me patearon las costillas y nos tuvieron prácticamente dos horas secuestrados en un terreno baldío, ahí sobre pasto seco. A mí me tuvieron con manos y tobillos amarrados con las agujetas de mis propios tenis, nos sacaron información de NIP de tarjetas, las contraseñas de los celulares”.

Según el locutor, estuvieron retenidos contra su voluntad por alrededor de dos horas: “el terror psicológico y el trauma con el que uno queda después de un secuestro de dos horas, ahí sin saber si estas personas te van a quitar o no la vida”.

Hasta ahora, Cuadros afirma que no se ha sabido nada sobre los presuntos responsables y advirtió a sus seguidores que no viajen de noche: “están muy peligrosas las carreteras, ya se sabía... afortunadamente estamos bien. Estamos vivos... La paz mental se tardará todavía un poco en llegar”.

Gracias por compartir querido @korno . Gracias por los mensajes buena onda. Esto ocurrió tipo 8:40pm en la autopista Mex-Puebla dirección Puebla como 1.5km pasando la caseta de San Martín. Cuídense un montón. https://t.co/RElMo5fmYn — Gabriel Cuadros ® (@cuadros) March 13, 2024

¿Quién es Gabriel Cuadros?

Gabriel Cuadros es un comunicador que ha participado en emisoras como Lokura 104.9 FM (Querétaro) y Reactor 105.7. También ha hecho podcast al lado de personalidades como Korno, Leo Arriaga y Javier Risco.

Cuadros es Influencer Marketing Planner, ha trabajado con tiktokers como Burger Man, con quien ha hecho varios proyectos como el Burger Fest, que tuvo su primera edición en 2023.