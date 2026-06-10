¡Con los Askis y la Sonora Santanera! Cartelera completa de los conciertos GRATIS en los Festivales Futboleros

En total son 18 festivales futboleros en la CDMX, pero no todos van a tener conciertos gratuitos. (Foto: ChatGPT/GobCDMX)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó los Festivales Futboleros para celebrar el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA y algunos de ellos programaron conciertos gratuitos.

Así que acudir a estos sitios no solo significa ver los partidos de la Selección Mexicana y del resto de los equipos en el Mundial 2026 en las pantallas gigantes, también para disfrutar un poco de música en vivo de diferentes géneros.

Entre los artistas confirmados destacan Los de Abajo, Los Askis, La Sonora Santantera, música de mariachi y más.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció los Festivales Futboleros. (Foto; Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuándo son los conciertos gratis de los Festivales Futboleros?

Aunque los Festivales Futboleros permanecerán activos durante gran parte del Mundial 2026, las actividades musicales finalizan antes que el torneo.

Las autoridades capitalinas informaron que los conciertos gratuitos comienzan el jueves 11 de junio, a la par de la inauguración del Mundial, y se mantienen hasta el 27 del mismo mes, con presentaciones en distintas alcaldías de la capital.

Los asistentes podrán disfrutar de géneros como cumbia, ska, mariachi, rock y música tropical sin costo, además de seguir los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes.

¿Dónde son los Festivales Futboleros con conciertos gratuitos en CDMX?

Seis sedes de la Ciudad de México albergarán las presentaciones musicales gratuitas. Estas son sus ubicaciones:

Deportivo Xochimilco: Calle Ignacio Zaragoza, Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco.

Calle Ignacio Zaragoza, Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco. Deportivo Vivanco: Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan.

Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan. Parque La Bombilla: Avenida de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Avenida de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. Parque Tezozómoc: Calle Manuel Salazar s/n, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

Calle Manuel Salazar s/n, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco. Unidad Independencia: Avenida Perimetral y calle Pinos s/n, Unidad Habitacional Independencia, alcaldía Magdalena Contreras.

Avenida Perimetral y calle Pinos s/n, Unidad Habitacional Independencia, alcaldía Magdalena Contreras. Utopía Meyehualco: Avenida Genaro Estrada, Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Artistas y horarios para los conciertos gratis en los Festivales Futboleros

La Ciudad de México preparó una cartelera con agrupaciones de diversos géneros para acompañar la fiesta mundialista.

Deportivo Xochimilco

Los Choclok: 11 de junio, 10:30 horas.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado: 12 de junio, 15:30 horas.

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 13 de junio, 11:00 horas.

Los de Abajo: 19 de junio, 11:00 horas.

Los Askis: 24 de junio, 11:30 horas.

La Coreañera: 26 de junio, 16:30 horas.

Deportivo Vivanco

Carolina Herrera: 11 de junio, 10:30 horas.

Los Askis: 13 de junio, 11:00 horas.

Jorge Carmona: 19 de junio, 11:00 horas.

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 20 de junio, 16:30 horas.

Renne: 26 de junio, 11:00 horas.

Parque La Bombilla

Renne: 11 de junio, 10:30 horas.

Sofía Stainer: 13 de junio, 11:00 horas.

Los Askis: 19 de junio, 11:00 horas.

Parque Tezozómoc

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 11 de junio, 10:30 horas.

Sofía Stainer: 12 de junio, 11:30 horas.

Erich: 13 de junio, 11:00 horas.

Los Choclok: 19 de junio, 11:00 horas.

Jorge Carmona, la voz del barrio: 20 de junio, 20:30 horas.

La Coreañera: 24 de junio, 11:30 horas.

Jenny and the Mexicats: 26 de junio, 16:30 horas.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado: 27 de junio, 13:00 horas.

Unidad Independencia

La Sonora Santanera de Carlos Colorado: 11 de junio, 10:30 horas.

Jorge Carmona: 12 de junio, 17:00 horas.

Los Choclok: 13 de junio, 11:00 horas.

Disco Bahía: 19 de junio, 11:00 horas.

Jenny and the Mexicats: 24 de junio, 11:30 horas.

Malva Vela: 24 de junio, 11:30 horas.

Mariachi Femenil Innovación Mexicana: 27 de junio, 12:00 horas.

Utopía Meyehualco

Los Askis: 11 de junio, 10:30 horas.

Los Choclok: 12 de junio, 17:00 horas.

Jorge Carmona: 13 de junio, 11:00 horas.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado: 20 de junio, 20:00 horas.

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita: 24 de junio, 11:30 horas.

Mariachi Femenil Innovación Mexicana: 26 de junio, 15:30 horas.

Jenny and the Mexicats: 27 de junio, 13:30 horas.

¿Qué hay en los Festivales Futboleros de la CDMX?

Además de los conciertos, los Festivales Futboleros ofrecen actividades culturales, deportivas y gastronómicas para que la experiencia del Mundial 2026 se viva más allá del Estadio Ciudad de México.

Los asistentes podrán seguir los encuentros del torneo en pantallas gigantes instaladas en los distintos espacios habilitados por el Gobierno capitalino.

“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La concebimos también como la inauguración de cientos de canchas rehabilitadas para la población”, señaló Clara Brugada durante una conferencia de prensa.

¿Dónde están los Festivales Futboleros en la CDMX?

En total, la Ciudad de México contará con 16 puntos distribuidos en distintas alcaldías para seguir los partidos y participar en las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Las sedes confirmadas son: