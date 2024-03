Otra de Xóchitl Gálvez: Asegura que Molotov le hizo una canción y banda la desmiente

En las últimas semanas, Xóchitl Galvez ha compartido a través de TikTok algunas anécdotas, como la vez que rapeó con Santa Fe Klan o el día que ‘El Patrón’ le llevó flores, ambos hechos que días después fueron desmentidos.

Ahora, en una dinámica aseguró que Molotov le compuso una canción hace algunos años, por lo cual la agrupación era muy especial para ella. No obstante, también esta declaración fue desmentida.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez de Molotov?

“¡Recibí una gran sorpresa! Mi equipo me trajo una serie de objetos para después grabar mi reacción. Cada uno de estos cuenta una parte de mi historia, me recuerdan en dónde he estado y hacia dónde voy”, se lee en la descripción del video que publicó hace una semana.

Entre ellas se encuentra un disco de Molotov, para ser más específicos El Desconecte, un álbum grabado por MTV en formato unplugged con canciones como ‘Gimme Tha Power’ y ‘Frijolero’.

“Molotov es un grupo musical que quiero mucho. Hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora del Estado de Hidalgo”, mencionó la candidata presidencial del PRI, PAN Y PRD, y procedió a cantar una frase que supuestamente hacía alusión a ella.

Video de Xóchitl Gálvez en TikTok donde habla sobre Molotov. (Foto: Captura de pantalla)

“Ahí viene, ahí viene Xóchitl. Que sí, que no, que cómo chingados no”, dijo visiblemente feliz y entre risas, con lo que generó polémica en los comentarios, pues los internautas se dijeron ‘decepcionados’ de que la agrupación trabajara con la candidata política.

Molotov lanza comunicado desentendiéndose de Xóchitl Gálvez

Después de que se viralizaran los segundos en los que la candidata de la oposición habla de Molotov, la agrupación originaria de la Ciudad de México decidió publicar un comunicado en el que niegan haber participado en algún tipo de propaganda política no solo de Gálvez, sino de cualquier otro candidato.

Además, denunciaron que utilicen su música para campañas de cara a las elecciones 2024, aunque no especificaron qué canciones. Lo que sí mencionan, es que ya actuaron de forma legal.

“En los últimos procesos electorales varios candidatos de varios partidos han tratado de lucrar con el uso no autorizado de nuestras canciones, lo que incluso motivó que hayamos tenido que presentar denuncias penales ante la FGR por el uso no autorizado de varias de nuestras canciones”, se lee en el comunicado.

Historia de Molotov en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

De igual forma, solicitan a las autoridades encargadas del proceso electoral que pongan atención al empleo no autorizado de su música en apoyo o beneficio de cualquier candidato.

“Pedimos a las autoridades electorales que estén al pendiente de cualquier uso no autorizado de nuestras canciones e imagen, pues no hemos consentido ni consentiremos jamás en forma alguna, su uso para ningún fin relacionado con el proceso electoral”, agregaron.

¿Cuál es la postura política de Molotov? Tienen una canción hablando de presidentes

Desde sus inicios Molotov, la banda integrada por Tito Fuentes, ‘Micky’ Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright se ha mostrado con una postura apartidista, lo cual también recalcaron en la misiva publicada a través de Instagram.

“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”, expresó la banda.

Dicho párrafo concuerda con uno de sus últimos lanzamientos: ‘No olvidamos’, tema en el que hacen una crítica hacia algunos expresidentes mexicanos, desde la época de Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador.

“No olvidamos, aquí se los recordamos [...] no olvidamos, aquí se los anotamos”, dice el estribillo del tema en el que hacen mención a algunos de los principales hechos que marcaron la gestión de exmandatarios mexicanos (y también de AMLO). Entre estos, se encuentran: