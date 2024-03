¿Cuánto cuestan los ramos de ‘El Patrón’, tiktoker que negó haberle llevado flores a Xóchitl Gálvez?

Previo al inicio de las campañas electorales, la candidata a la Presidencia por el Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) Xóchitl Galvez, fue sorprendida con un ramo ‘buchón’ de flores, entregadas por un personaje de botas, camisa roja, sombrero vaquero, cabello largo y una entonación de voz muy característica: se trataba de ‘El Patrón’.

A través de su cuenta de TikTok, Gálvez compartió un video en el que, después de su llamada ‘conferencia de la verdad’ realizada este jueves, se escucha que gritan “¡Señorita Xóchitl, le manda unas flores ‘El Patrón’!”.

Xóchil Gálvez subió un video a TikTok en el que asegura que 'El Patrón' le mandó flores. (Cuartoscuro)

Posteriormente, entra el hombre descrito anteriormente diciendo: “Es usted muy afortunada, señorita Xóchitl”, y después de mencionar que se las enviaba ‘El Patrón’, en realidad se trataría de los ‘Xochitlovers’, como ella le llama a la gente que la sigue y apoya.

Además, le da algunas palabras de apoyo y aliento, enumerando las cualidades que considera tiene la candidata opositora.

Dicho video tiene hasta el momento más de dos millones de reproducciones, aunque también generó polémica gracias a la respuesta de ‘El Patrón’ original.

‘El Patrón’ responde a video de Xóchitl Gálvez

Flores El Patrón es una cuenta de TikTok que sube videos en los que ‘El Patrón’ entrega grandes ramos y arreglos de flores a algunas personas, previa compra en su florería, con el mismo nombre. Su popularidad es tal que actualmente ya alcanza 3.3 millones de seguidores en dicha red social.

Y con el personaje que lo caracteriza, aclaró que él en ningún momento le entregó flores a Xóchil, tal como ella lo dijo en su video.

“Solo para aclarar: yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que su nombre empieza con ‘X’. Estarán bien o mal sus ideas, pero no me interesa. Y como no me interesa, no me presto a juegos políticos”, sentenció firmemente en un video subido horas después del de la candidata presidencial.

'El Patrón' aseguró que en ningún momento formó parte de alguna campaña o video para Xóchitl Gálvez. (Foto: Facebook @floreselpatronn)

Si bien dijo que el servicio de flores que ofrece no se lo podía negar a nadie, quiso aclarar que él no fue quien se las entregó a Gálvez.

“De ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político ¡JAMÁS!”, finaliza el clip de tan solo 22 segundos.

Lo anterior recordó a usuarios de redes sociales otras ocasiones en las que Xóchil fue ‘desmentida’, como cuando hizo un video donde ‘rima’con Santa Fe Klan, quien días después dijo no conocerla, revelando que ella fue la que se le acercó.

¿Quién es ‘Flores El Patrón’?

Se trata de una florería ubicada en la Ciudad de México, que hace entregas de ramos de flores ‘buchones’ a domicilio a partir de 100 piezas y, además busca crear experiencias a sus clientes grabando videos con la reacción de la persona a quien están dirigidas.

En su página oficial, se lee lo siguiente: “Nosotros entregaremos tu ramo buchón disfrazados de buchón, con una canción de tu elección que retumbe en nuestra bocina gigante y diciéndole a esa persona especial ¡Se las manda ‘el patrón’!” (o ‘la patrona’, dependiendo quién las envíe).

Gracias a las video reacciones que han subido a sus redes sociales, este negocio ha crecido considerablemente, y ‘El Patrón’ se convirtió en un influencer seguido por millones de personas.

Los videos de 'El Patrón' son muy populares en TikTok. (Foto: Facebook @floreselpatron)

Precios: ¿Cuánto cuestan los ramos ‘buchones’ de ‘El Patrón’?

El costo del ramo dependerá del número de flores que elijas en él, y los hay de 100 hasta 500 rosas de invernadero, que son su especialidad y, de acuerdo con lo descrito en la página de internet, son sometidas a “un exhaustivo proceso de selección y cuidado”.

Los precios vigentes hasta el momento, según su sitio oficial, son:

100 rosas: 3 mil pesos .

. 200 rosas: 4 mil pesos.

300 rosas: 5 mil pesos .

. 400 rosas: 6 mil pesos .

. 500 rosas: 7 mil pesos.

Precios de los ramones 'buchones' de 'Flores El Patrón'. (Foto: floreselpatron.com / Captura de pantalla)

El envío de las flores incluye una tarjeta personalizada hecha a mano, y según su página de internet, la entrega especial, misma que incluye el conocido video reacción, tendría un costo extra, aunque no se especifica de cuánto.

No obstante, en algunos videos que circulan en TikTok señalan que el precio puede ser de mil a tres mil pesos solamente por la entrega personalizada, esto hasta septiembre de 2023, por lo que el precio podría haber aumentado o reducido.

En caso de que quieras un ramo ‘buchón’ de ‘El Patrón’, puedes consultar detalles a través de su WhatsApp, mismo que tienen disponible en sus redes sociales.