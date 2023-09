Tiktoker mexicano se viraliza por su imitación de Cristiano Ronaldo con videos motivacionales

Cristiano Ronaldo es una de las personas más famosas en el mundo y es para muchos aficionados al futbol una fuente de inspiración, pero algunos han sido engañados en redes sociales por sus supuestos videos de motivación.

Con cinco Balones de Oro, cinco Champions League, una Eurocopa y más de 800 goles oficiales en su carrera, el ‘Bicho’ tiene suficiente autoridad para ser considerado un ejemplo de perseverancia para muchas personas.

Por ello, en redes sociales -principalmente TikTok- circulan algunos videos con la voz en off de Cristiano Ronaldo, acompañados por imágenes de sus jugadas, en los que brinda mensajes de motivación para sus seguidores y lanza su típico grito “¡Siooouu!”.

“Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, tienes que salir, que nos vean la carita, de qué estamos hechos”, dice uno de los supuestos videos de CR7. “Desearte un excelente día, que te la pases muy bien y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, pero no seas más guapo que el ‘Bicho’”.

La voz de estos videos es igual a la del ‘Comandante’, sin embargo, no es la del delantero portugués, sino la de un tiktoker mexicano que se hace llamar Chris RG.

El tiktoker mexicano ha publicado 20 videos imitando la voz de Cristiano Ronaldo frente al micrófono, algunos de los cuales ya alcanzaron el millón de reproducciones, y ya cuenta con más de 200 mil seguidores en TikTok.

Debido a su gran imitación de la voz del ‘Bicho’ en español y con acento portugués, el tiktoker ha recibido peticiones de algunos seguidores para saludos personalizados, como alguien que le pidió un audio para su amigo que está hospitalizado.

Chris RG agradeció en su más reciente video de TikTok a todos sus seguidores, pero informó que dejará de realizarlos durante un tiempo porque se tomará unas vacaciones.