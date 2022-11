¿Por qué le dicen ‘Bicho’ a Cristiano Ronaldo? Este es el origen de su apodo

El delantero Cristiano Ronaldo coronó su debut en el Mundial de Qatar con un récord: se ha convertido en el primer jugador en marcar goles en 5 mundiales.

Si bien su mote más conocido es el de CR7, el lusitano también ostenta otro apodo que tiene una curiosa historia detrás. Te contamos el origen de por qué se le ha nombrado ‘Bicho’.

La historia de ‘Bicho’, extraño mote de CR7

Durante los partidos que enfrentaba el Real Madrid, llamaba la atención la forma en que Manolo Lama, comentarista de la cadena COPE, llamaba a Cristiano.

“Marcaaaaaa ‘el bichoooooo’”, se escucha narrar a Lama en más de una transmisión mientras emula el rugido de un animal.

Pese al significado inmediato al que remite el mote, cabe aclarar que el comentarista deportivo refería dicho nombre a las cualidades que CR7 demostraba en la cancha; es decir, la fuerza, el ímpetu en los juegos y la determinación en cada marcaje.

Pero, ¿qué ha dicho el lusitano acerca de sus apodos? En una rueda de prensa previa al Mundial de Rusia 2018 le preguntaron cuál era el sobrenombre que prefería. El delantero no mencionó ni ‘Bicho’ ni CR7 sino uno no tan popular: ‘Comandante’

“Me gusta la palabra, significa liderazgo o poder. Si la gente me da ese nombre, me alegro. Me gusta ser líder y poner el ejemplo. Me gusta ser el líder del equipo. ¡A sus órdenes, Comandante!”, expresó ante decenas de periodistas.

CR7 y su polémica con el Manchester United

El futbolista portugués arribó a la Copa del Mundo 2022 con una polémica a cuestas. A pocos días del primer partido de su selección, el Manchester United anunció que Cristiano dejaría de formar parte de su plantilla de jugadores.

Cristiano Ronaldo quedó fuera del Manchester United “con efecto inmediato”, de acuerdo con una medida anunciada el pasado martes por el club de la Liga Premier.

El delantero portugués de 37 años hizo declaraciones explosivas durante una entrevista concedida unos días antes de Qatar 2022. En ella, el lusitano criticó duramente al técnico Erik ten Hag y a los dueños del club.

Tras los comentarios de CR7, el United se pronunció al respecto y dijo que había “emprendido los pasos apropiados”

“Cristiano Ronaldo se marcha del Manchester United por un mutuo acuerdo con efecto inmediato”, informó el equipo inglés en un comunicado.

“El club le agradece por su contribución inmensa durante dos estadías en Old Trafford, en las que anotó 145 goles a lo largo de 346 apariciones, y le desea lo mejor para el futuro a él y a su familia”, añadió.