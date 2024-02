¿De qué murió Cat Janice a los 31 años, que hizo canción viral en TikTok para su hijo?

Hace unas horas, se dio a conocer que la cantante e influencer Cat Janice, quien se hizo popular en redes sociales como TikTok gracias a su historia de lucha y amor tras ser diagnosticada con un cáncer complicado y en etapa avanzada, murió a los 31 años.

La triste noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Cat, donde su hermano, en representación de sí mismo y de su familia, escribió un breve mensaje compartiendo cómo fueron los últimos minutos de la cantante.

“Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial”, se lee en primera instancia.

De igual forma, agradeció todo el apoyo que recibió Catherine Ipsan, nombre de Cat Janice, en los últimos meses, después de que compartiera su historia en redes sociales y la intención que tenía de dejarle un legado económico a su hijo a través de su música al estar destinada a morir de enfermedad.

“Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes”, señaló el joven, quien también en sus redes sociales compartió un largo mensaje para su hermana.

Enfermedad de Cat Janice: ¿Qué le pasó a la cantante?

En 2022, la cantante y científica de información geoespacial fue diagnosticada con un sarcoma en el cuello, después de que encontrara un bulto raro en esta parte de su cuerpo. Cabe destacar que este tipo de tumores son raros y resultan muy agresivos.

Catherine se sometió a un tratamiento que constaba de una cirugía para extirpar el tumor, además de múltiples quimioterapias que buscaban erradicar las células malignas de su cuerpo.

Aunque en 2033 anunciaron que Janice se encontraba libre de cáncer, la enfermedad regresó con mayor fuerza, ahora en sus pulmones, por lo que de nueva cuenta estaba siendo sometida a un tratamiento que, al final, no funcionó.

Hace un par de meses le comunicaron que su enfermedad se encontraba en fase terminal, por lo que no había mucho por hacer médicamente para que se recuperara y, por el contrario, su fallecimiento podía ocurrir pronto.

Murió Cat Janice: Lanzó ‘Dance You Outta My Head’, canción para su hijo, antes de fallecer de cáncer

Dicha situación la hizo trasladarse a cuidados paliativos, para estar tranquila las últimas semanas hasta su fallecimiento el pasado 28 de febrero.

Cuatro días antes de iniciar su internamiento en esta área, y solo uno antes de su cumpleaños, Catherine lanzó ‘Dance You Outta My Head’, una canción coescrita con Max Vernon, en la plataforma de TikTok, con la intención de hacerse viral.

¿El motivo? Cat Janice quería que la monetización que pudiese alcanzar con ese tema en especial sirviera para que su hijo Loren, de 7 años, se beneficiara de ello.

“Creo que me están llamando a casa. Mi última alegría sería si preguardas mi canción ‘Dance You Outta My Head’ en mi biografía y la reproduces, porque todos los ingresos irán directamente a mi hijo”, escribió la cantante en una publicación.